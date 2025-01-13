Fed今年不再降息擔憂 比特幣跌至去年11月以來低點

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-13 20:50

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截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 4%，報 90,601.57 美元，為 11 月 26 日以來新低，遠遠不及去年 12 月達到的 108,316 美元高峰；其他加密或幣資產也呈現走跌頹勢，以太幣 24 小時內下跌 6.2%，報 3,053.02 美元；規模較小的狗狗幣 24 小時內下跌 6%，報 0.3164 美元、柴犬幣下跌 7.5% 報 0.00002006 美元。

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圖：CoinGecko

上周五公布強於預期的美國就業數據，讓交易員減少對 Fed 可能很快再次降息的押注，從而加劇了本已動盪不安的 2025 年開局。

當利率上升的前景增加時，加密貨幣的價格往往會下跌，而就業報告加劇投資人對 Fed 可能會在更長時間內保持較高利率的擔憂，加密貨幣投資人壓力山大。

FxPro 首席市場分析師 Alex Kuptsikevich 表示：「對加密市場來說，新年伊始並不容易。更令人不安的是，上周的上漲勢頭未能形成，只吸引了賣家。 」

美銀分析師上周五在去年 12 月非農就業報告公布後甚至表示：「降息周期結束了。」

下一次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議將於 1 月 28 日至 29 日舉行，投資人也越來越傾向利率將按兵不動。

根據芝商所 FedWatch 工具，該次會議降息 1 碼 (25 個基點) 的機率僅 2.7%，維持利率不變的機率為 97.3%。

