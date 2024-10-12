英國智庫：工黨政府恐需增稅200億英鎊 避免支出實質削減

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-12 09:45

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英國智庫決議基金會 (Resolution Foundation) 週六(12 日) 報告指出，英國新任工黨政府恐需在 10 月 30 日的首次預算中增加 200 億英鎊（約合 260 億美元）的稅收，才能避免公共服務的實質性削減。

實質性削減：考慮到通貨膨脹後的實際支出減少，即使名義上的預算可能沒有變化，但因為物價上漲，實際可用於公共服務的資金會減少。

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該智庫建議，修訂預算規則，採用替代的公共債務定義，將使財政部長 Rachel Reeves 能夠在遵守選舉前承諾降低債務，同時也為長期投資提供資金。

報告中提到，預算應該為國會設定新的方向，推動大規模的長期資本投資計畫，考慮投資的益處與成本制定新財政政策。該智庫研究主任 James Smith 表示，工黨應該根據公共部門淨資產來定義債務，這是一種廣泛的衡量標準，能夠抵消公共資產的價值與過去的借貸，從而為額外的 500 億英鎊投資創造空間。

Smith 強調，雖然短期內可能會引發對稅收上升和額外借貸的擔憂，但恢復公共服務、新基礎設施和更強的經濟增長是英國所需的長期利益。官方數據顯示，英國 8 月經濟產出增長 0.2%，結束了連續兩個月的停滯。然而，商業和消費者信心調查指出，市場情緒低迷，對潛在稅收上升的擔憂加劇。

財政研究所（Institute for Fiscal Studies）本周初預測，Reeves 需要增加 250 億英鎊的稅收，才能結束前首相 Rishi Sunak 保守黨政府最後預算中對公共服務的壓力。Reeves 表示，保守黨留下了 220 億英鎊的財政缺口，並警告某些稅收將不得不上調。

該智庫指出，Reeves 可以通過取消遺產稅的豁免、提高資本利得稅以及對雇主對工人退休金的貢獻徵收社會保障稅，來增加 200 億英鎊的稅收收入，這大約佔國內生產總值的 0.7%。

工黨已表示不會提高「勞動人民」的稅收，並排除了對主要的所得稅、增值稅、國民保險和公司稅的上調，這些稅收約占當前稅收收入的四分之三。