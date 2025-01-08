〈房產〉信義房屋：2025房市「以盤待變」與股市密切連動 329檔期成信心指標

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-08 12:24

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在經歷 2024 年上半年房市過熱後，台灣央行連續推出調控措施，市場逐漸回歸理性。信義房屋 (9940-TW) 今 (8) 日指出，2025 年房市將呈現「以盤待變」態勢，自住需求仍受政策保護，但市場走向將與股市表現密切相關。

同時，房市 329 檔期的新案開價與成交量，將是觀察 2025 年市場信心的重要指標。

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根據統計，2024 年六都 12 月份買賣移轉棟數年衰退達 1 成，預售屋 10 月較上半年旺季衰退幅度更達 6-7 成，市場已從過熱逐漸回歸理性發展。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，2024 年上半年預售屋單月銷售量曾達 1 萬 6000 戶的高峰，市場瀰漫過度樂觀情緒。央行在 8 月與 9 月接連推出調控措施後，包括調整利率與資金監管，直接衝擊市場信心，買賣雙方轉趨觀望，交易量明顯縮減。

展望 2025 年房市，曾敬德認為，市場走向將與股市表現高度連動。如果台股表現良好，資金動能將支撐房市；反之，若股市出現大幅下跌，恐加重房市價格壓力。他特別提到，2025 年美國政局可能引發股市波動，如川普若重新上任後的不確定性，都可能間接影響台灣房市。

329 檔期的新案開價與成交量，將是觀察 2025 年市場信心的重要指標。對於市場後續發展，曾敬德分析可能出現兩種情況：一是屋主調整心態願意降價出售，二是買方認為房價下跌空間有限而重新進場。

針對首購族，曾敬德建議購屋前應充分了解市場環境，選擇信譽良好的房仲業者協助。他特別提醒，首購族可善用實價登錄資訊了解市場行情，避免買貴；同時持續關注市場，才有機會找到價格合理的好標的。

以信義房屋來說，除了提供專業服務，更有提供 APP 房貸試算服務，協助買方掌握銀行貸款進度，此外，公司更提供漏水保障措施，每次最高保障 30 萬元，全方位保障購屋者權益。