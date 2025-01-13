〈滙豐經濟展望〉估Fed今年降息3次各1碼 偏高配置美股、看好美元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-13 12:14

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滙豐銀行今 (13) 日釋出 2025 年第一季投資展望，預期全球股票的報酬表現會優於債券，因此，全球股票持相對較高比重的配置，儘管美國新政府的政策調整可能將為全球貿易和當地財稅政策帶來不明朗因素，但減稅和放鬆監管有利於美國資產，特別看好美股及美元未來 12 個月的表現，滙豐預測美國聯準會今年仍有 3 次降息機會，於 3、 6、9 月各降 1 碼，美國聯邦基金利率的目標區間將降至 3.50%-3.75%。

外界好奇美股估值是否太貴？滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，目前市場預估未來 12 個月本益比 22 倍，較主要歐股、日股來得高，主要因為標普 500 指數科技股組成比重偏高，股東權益報酬率、盈餘成長率高於其他市場，預估有機會來到 6700 點高點。

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范卓雲進一步指出，預期今年全球經濟呈現溫和成長，投資人可挑選盈餘成長潛力高於市場平均的公司，滙豐認為，有利的工業和財稅政策，以及人工智慧推動的科技創新投資，可望支持企業盈餘成長。

范卓雲指出，隨著大部分主要央行繼續降息，滙豐認為今年現金報酬可能遜於債券、股票和另類資產，而利率下降亦有助支持各類風險資產的估值。考慮到股票受眾多成長引擎推動，目前股債相關度較低，以及不同股票之間的報酬展望存在巨大差異，多元資產策略可受惠多樣化的機會組合。

由於利率波動仍可能較大，美國債券殖利率上升，范卓雲建議採中性配置全球投資級債券，採取主動型債券策略，積極主動管控存續期變動，以因應債券市場的不確定性，並追尋不同的報酬來源。

范卓雲表示，為了應對美國大選後國際貿易的不確定性，可考量亞洲股票和債券市場發掘由內需驅動的多元化投資機會。預估 2025 年亞洲 (日本以外) 的國內生產毛額成長率將保持在 4.4%。美國關稅風險有可能為亞洲區內貿易和跨境投資增添動力，為具備全球競爭力的亞洲高端製造業翹楚在區內提供成長機會。

范卓雲進一步分析，滙豐持續看淡日元，由於美元不斷走強，日本央行 12 月會議態度也轉為審慎，因為先前升息為日本外匯及股票市場帶來很大的震動，未來升息考量會更加審慎，預估日元兌美元今年底前會進一步貶值至 160，這對於日本出口有利，因此會對日股偏高配置。