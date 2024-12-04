滙豐銀下一座財管中心瞄準台南、高雄 12/6南下訪金融專區

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-04 20:56

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滙豐 (台灣) 商業銀行財富管理中心進駐台北 101 大樓 84 樓，財富管理暨個人金融事業處負責人游天立今 (4) 日表示，目前 6 座財管中心位於台北、桃園、台中，下一步瞄準台南、高雄，將是滙豐重點經營地區；滙豐 6 日將隨金管會南下高雄，前往高雄亞灣金融專區參訪，至於是否考慮進駐金融專區，游天立強調，會全力支持政策，待細節出爐才能向集團爭取資源。

游天立受訪時指出，台灣有錢人非常多，根據安聯報告，台灣人均財富淨資產在亞洲排名第 2、世界排名第 5，滙豐也觀察到，台中中小企業主對於財管需要很大，很多隱形冠軍，台北則以高科技人士、國際化需求居多，對於財管的需求越來越高。

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游天立提及，滙豐是首家開辦財管 2.0 的外銀子行，在台北設立 3 間財管中心、桃園 1 間、台中 2 間，兩年內開了 6 間，客戶數成長相當快速，其中，尊尚貴賓 (往來資產每月平均餘額達 1500 萬元) 過去一年成長超過 5 成。

針對南部的布局，游天立表示，台北、桃園、台中都有據點了，當然會往南尋找機會，台南、高雄都是滙豐接下來的重點開發地區，不過，目前仍在初步評估階段，尚未確定在哪設立據點，因此無法向外界說明。

游天立進一步指出，本周五應主管機關邀約，將前往高雄亞洲新灣區參訪，將會積極響應政策，待主管機關進一步公布細節，才能向集團爭取資源來做規劃。他強調，台灣資金豐沛，對於政府推動亞洲資產管理中心，滙豐一定不會缺席。

據悉，周五前進高雄特區參訪的銀行，以取得財管 2.0 執照的銀行優先。