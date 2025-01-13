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〈焦點股〉富驊出貨旺營收報喜 漲逾半根停板站回40元關卡

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-13 10:12

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富驊去年12月營收年增逾2成，漲逾半根停板站回40元關卡。(圖：shutterstock)

機殼廠富驊 (5465-TW)2024 年 12 月營收達 5.17 億元，年月雙增，其中年增逾 2 成，加上第四季多種產品迎來出貨高峰，激勵富驊今 (13) 日股價漲逾半根停板，站回 40 元關卡。 

富驊早盤以 37.8 元開平盤，隨即急拉至 40.85 元，漲幅逾 8%，隨後漲幅稍收斂，截至上午 9 點 50 分左右，股價暫報 40.05 元，漲逾半根停板，除站回 40 元關卡，也站上所有均線，成交量則超過 1000 張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人上周僅買超 157 張。 


富驊 2024 年 12 月營收 5.17 億元，月增 30.06%，年增 25.7%；累計 2024 全年營收 44.89 億元，年減 17.44%。 

富驊旗下美系 IT 品牌客戶高階 4U 伺服器產品在去年第四季進入出貨高峰，且隨著此系列產品需求穩步上升，將帶動今年業績成長。此外，富驊美系雲端資料中心品牌客戶的 1U 產品也在第四季放量出貨，預估今年為此系列產品出貨的高峰期。 

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