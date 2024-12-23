滙豐投信看2025市場反覆輪動 多極化世界為亞洲提供機會

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-23 10:38

‌



滙豐投信今 (23) 日釋出 2025 年投資展望，當前通膨放緩、經濟成長及企業獲利表現強韌的情況，將持續至新的一年，多極化的世界會為多個亞洲經濟體提供機會，從全球貿易格局重整中受惠。此外，全球央行進一步放寬政策的機率較大，經濟狀況良好亦有助支持投資人的風險胃納程度，建議以超核心多重資產策略，長線鎖定人工智慧科技、基礎建設等雙元成長題材，並搭配低波動債券。

滙豐投信指出，美國的經濟成長正在降溫，即使未來 6 至 12 個月經濟衰退風險不大，但疫情後期的「美國例外論」(American Exceptionalism) 應會逐步減退；與此同時，歐洲各經濟體正從生活成本衝擊中復原，但歐洲地區的經濟或會受到生產力成長偏低、以及製造業表現疲弱而減緩成長步伐。

‌



滙豐投信預期亞洲及前緣經濟體在 2025 年將是全球經濟成長速度最快的地區。此外，聯準會逐步降息或淺降息的路徑將進一步為債券創造收入機會，投資人也可關注新興市場帶來的廣泛機會。例如中國大陸持續提供政策支持，意味著即使經濟數據可能繼續高低起伏，但放緩速度不會如市場預測般嚴重，其下一輪政策支持措施將扮演至關重要的角色，隨著財政刺激政策的推動，中國大陸預期將成為新興市場的成長引擎。

印度方面，雖然預計經濟成長將稍微放緩，但其國內生產總值成長率達 6.5% 至 7%，仍能讓印度成為 2025 年全球成長最快的大型經濟體。另一方面，日本出現通膨的初步跡象，是有利於其內需的徵兆。而全球半導體週期上升有助出口，將使台灣及南韓受惠。

滙豐投資管理亞太區首席投資總監 Michael Cross 表示，全球經濟環境在 2025 年仍將為市場成長提供有力支持，但經濟持續變化，資產類別回報的分布可能截然不同。美國經濟成長放緩，加上聯準會降息，令全球多個表現落後的市場，無論是地區還是行業層面，在明年或有機會後來居上。在經濟成長速度及動力方面，亞洲仍然是亮點，投資人應採取積極主動的策略，注重本地基本因素，而非只依賴良好的全球狀況。

滙豐投信投資長韋音如表示，川普 2.0 時代的政策不可預測性偏高，政黨輪替的過程也因政策變數加大而提高金融市場的波動度，建議投資人聚焦超核心多重資產策略，長線鎖定趨勢型態鮮明的主題族群，包括：人工智慧科技、基礎建設等雙元成長題材，並以低波動債券為核心配置，透過穩健策略掌握市場反覆輪動的機會進行多元資產配置。