Fed理事華勒支持進一步降息 稱通膨正在降溫

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-09 00:20

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聯準會 (Fed) 理事、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有永久投票權的委員華勒 (Christopher Waller) 表示，自己認為通膨將繼續降溫並朝央行 2% 目標邁進，支持今年進一步降息。

華勒在巴黎出席經合組織 (OECD) 會議時說：「最近通膨進展甚微導致『要求放慢或停止降低政策利率』的呼聲，但我相信通膨將繼續在中期內朝著 2% 目標邁進，進一步的降息將是合適的。」

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他進一步表示：「一如既往，進一步寬鬆的程度將取決於數據顯示的通膨進展情況，但我的基準資訊是，我認為更多降息將是適當的。」

他還說，若前景如自己所描述的發展，會支持在 2025 年繼續降低政策利率，這些降息的步伐將取決於在通膨方面取得的進展，同時防止勞動力市場疲軟。

華勒上述言論反駁了 Fed 主席鮑爾和其他幾名官員「沒有急著進一步降息」的立場。這種謹慎態度很大程度上源自於對通膨抬頭與就業市場的擔憂。根據期貨市場，Fed 在 1 月 28-29 日的會議上幾乎不可能降息。

與此同時，華勒也提到利率不會很快回到零水準。勞動市場顯示利率水準具有限制性，但不足以導致經濟衰退。

勞動市場和通膨方面，華勒認為通膨將繼續朝著 2% 的目標邁進，沒有跡象顯示就業市場很快就會大幅趨弱。

他說：「通膨將繼續朝 2% 目標移動的原因，包括 6 個月的潛在通膨趨勢、優於預期的 11 月物價數據，以及在計算一項關鍵通膨指標時，估算價格而非直接觀察到的價格所起的作用。」

華勒認為，美國整體經濟「基本穩固」，就業情況接近 Fed 的充分就業目標，在自己的數據或預測中沒有看到任何跡象表明勞動力市場在未來幾個月會明顯走弱。