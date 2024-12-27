〈航運指數〉SCFI連5升 美西線運價強彈9%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-27 16:21

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上海航交所今 (27) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續揚 70.17 點至 2460.34 點，呈現連 5 升走勢，主要四大航線均上漲，又以美西線運價強彈超過 9%，漲幅最大，貨攬業者表示，看到長程線艙位緊張，1 月後運價續揚可期。

貨攬業者指出，因價格是以進倉日為準，而過往 1 月會開始調漲價格，客戶多提早出貨。

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目前觀察到，歐洲線 1 月上半月因有空白航班，造成艙位較滿，航商「已開始收願意 subject to roll 的貨」。

本周遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上月大漲 432 美元至 6074 美元，反彈達 7.65%。

美西線每 FEU 報價則是反彈 383 美元，來到 4581 美元，彈幅更高達 9.12%。

而歐洲線運價轉上揚 16 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2962 美元，彈幅 0.54%。