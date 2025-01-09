AI晶片需求強 旺矽去年營收飆破百億元 月季年刷出3個新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-09 20:19

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測試介面大廠旺矽 (6223-TW) 今 (9) 日公布去年 12 月營收 10.52 億元，月增 7.38%，年增 26.05%，第四季合併營收 30.03 億元，季增 10.04%，年增 36.75%，累計 2024 全年營收 101.72 億元，年增 24.85%；受惠 AI 晶片需求強勁，旺矽除了去年 12 月營收創高，連帶第四季及全年也同步締造新猷。

展望今年，旺矽看好，由於客戶晶片測試需求維持強勁的成長力道，今年營收有機會年增雙位數，全年目標逐季成長。

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旺矽指出，上季營收主要歸功於客戶 AI、HPC 晶片的強勁需求，隨著歐美雲端資料中心業者積極開發自家 AI 晶片，多家研調機構預估，AI 需求才剛開始，將延續多年，AI 市場規模的年複合成長率也普遍達 30 至 40% 以上，Digitimes 就預估，2022 至 2026 年全球 AI 伺服器出貨量平均以 45% 速度成長。

旺矽看好，公司為測試產業領導廠商，長期深耕探針卡領域，不僅與許多國際客戶密切合作，也憑藉穩定可靠的品質技術、即時的在地化服務，吸引許多新客戶前來洽談合作。

旺矽是目前全世界唯一可提供 CPC (懸臂式)、VPC (垂直式) 與 MEMS (微機電) 完整測試方案的探針卡公司，在高速與微間距等測試領域更居領先地位，面對客戶龐大的晶片測試需求，去年新增產能已全數投入服務客戶需求，預計今年將進一步擴充 30% 探針產能，預計新產能將能更深化與國際客戶在各應用的高度合作。