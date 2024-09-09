旺矽AI訂單滿手 8月營收再衝新高 年增26.41%
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-09 18:51
探針卡大廠旺矽 (6223-TW) 今 (9) 日公布 8 月營收 9.01 億元，月增 8.48%，年增 26.41%，累計前 8 月營收 61.73 億元，年增 18.46%；受惠客戶 AI 晶片需求持續熱絡，旺矽探針卡訂單滿手，連帶推升今年營收逐步走強，8 月營收也再創歷史新高。
隨著現階段 AI 晶片 IO 數量大幅成長，測試難度增加，對探針卡倚賴程度越來越高，旺矽長期深耕測試介面領域，掌握全球 AI 晶片大廠訂單，由於客戶皆向旺矽下單，現階段產能呈現供不應求。
為滿足客戶訂單，旺矽已啟動擴產，預計今年 VPC(垂直式探針卡) 產能將從 70 萬針擴大到 90 萬針，展望第三季，法人預估，旺矽營收可望再較上季成長 11-13%，將續創單季來新高。
此外，旺矽也是矽光子聯盟成員之一，由於旺矽同時具備光與電的檢測技術，也已獲國際大廠青睞，並進入開發階段，隨著矽光子產品即將在 2026 年進入量產，相關設備也可望在明後年挹注營收貢獻，成為新的成長來源。
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