旺矽Q3毛利率飆56%創高 前三季EPS 16.83元賺贏去年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-12 18:41

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探針卡大廠旺矽 (6223-TW) 今 (12) 日公布第三季財報，受惠 AI 晶片相關探針卡需求旺盛，營運三率三升，單季毛利率衝上 56.69%，創下歷史新高，稅後純益也達 6.5 億元，每股稅後純益 6.89 元，雙雙締造新猷，累計前三季達 16.83 元，賺贏去年全年 13.92 元。

旺矽第三季營收 27.29 億元，季增 14.04%，年增 26.69%，毛利率 56.69%，季增 2.36 個百分點，年增 8.9 個百分點，營益率 27.3%，季增 2.33 個百分點，年增 8.64 個百分點，稅後純益 6.5 億元，季增 19.71%，年增 57.42%，每股稅後純益 6.89 元。

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旺矽前三季營收 71.69 億元，年增 20.47%，毛利率 54.03%，年增 6.1 個百分點，營益率 24.12%，年增 5.33 個百分點，稅後純益 15.86 億元，年增 52.94%，每股稅後純益 16.83 元。

旺矽指出，第三季營收與獲利表現歸功於公司長期在探針卡領域的研發投注，公司是目前全世界唯一能夠提供 CPC (懸臂式)、VPC (垂直式) 與 MEMS(微機電) 探針卡的業者，在 CPC 與 VPC 領域更是長期位居全世界第一, 全球市佔率超過 20%，領先其他同業。

旺矽也堅持關鍵零組件自製，更進一步強化自身競爭優勢，擴大技術護城河，拉高產業進入門檻，也能夠針對客戶產業應用類別提供高度客製化一站式購足的專業服務，公司今年更進一步在 AI 領域中擴大與歐美晶片大廠密切合作，為客戶提供量身訂做的測試介面產品。

根據多家研調機構數據顯示，全球 AI 產業趨勢仍在初期萌芽階段，大型生成式 AI 需要投入龐大的資源，預計今年國際領導廠商的資本支出將超過 2000 億美元，在未來亦將逐年成長，面對龐大 AI 晶片的測試需求，公司今年規劃增加 30% 探針產能已建置完成，將能更強化與國際客戶在未來各個應用類別的深度合作。

旺矽說，除了晶片量產端的蓬勃商機外，半導體工程用測試機台領域也是公司另一個成長亮點，擁有豐沛的自主研發的專利技術，提供客戶在開發晶片初期時所需的精密量測設備，針對不同產業客戶的測試需求，打造適合客戶使用的測試機台，協助客戶解決在晶片研發中產生的量測問題。

近年測試機台也為旺矽帶來另一波成長動能，客戶的高度肯定在旺矽全球的市佔率增長與強近的營收表現上清楚展現。