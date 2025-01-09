稜研科技1/15每股60元登興櫃 毫米波解決方案已獲日、印大單合作

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-09 18:18

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毫米波廠商稜研科技 (7812-TW) 將於 1 月 15 日，以每股 60 元登錄興櫃，董事長暨總經理張書維今 (9) 日在法說會表示，2025 年展望樂觀，稜研已成功與印度電信業者合作進行全球最大規模的毫米波佈建專案，同時在日本已完成多項自動駕駛技術合作案。

張書維表示，在新市場開發方面，稜研已成功與印度電信業者合作，進行全球最大規模的毫米波佈建專案，印度方案證明毫米波在商用市場完全可行，而印度市場對價格要求嚴格，顯示方案具有市場競爭力。

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在車用領域，稜研開發的 60 GHz 毫米波雷達，已應用於兒童監測系統（CPD）及車內外物體檢測，預計 2025 年開始出貨，2026 年量產，稜研也在日本市場與客戶合作開發自動駕駛解決方案。

張書維指出，稜研科技採無工廠經營模式，研發人員占比達 50%，並已獲得 94 個專利，其中超過八成為發明專利。公司客戶遍及全球 35 個國家，今年將專注於產品驗證，預計明年進入量產階段。

在供應鏈策略上，稜研目前所有生產均在台灣進行，採取彈性合作模式，可依據客戶需求選擇合適的供應鏈夥伴；張書維強調，國際客戶主要關注三大面向：技術能力、量產良率，以及財務健全度，稜研選擇在此時點申請興櫃，正是為了展現營運透明度。

根據營運數據，稜研科技 2023 年及 2024 年營收分別達新台幣 1.03 億元及 1.43 億元，主要來自毫米波儀器設備。2024 年毛利率維持在 70% 左右，相控陣列天線模組的營收占比已提升至 10%；財務長指出，目前儀器設備與模組營收比例約為九比一，預估 2025 年將調整至七比三的比重，2024 年毛利率維持在 70% 左右。