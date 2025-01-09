〈大立光法說〉訂單能見度維持2個月 今年1-2月營收動能優於去年同期

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-09 16:19

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光學元件類股股王大立光 (3008-TW) 今 (9) 日開法說會，除公布 2024 年全年稅後純益爲 259.15 億元，年增 44.75%，以每股純益 194.17 元改寫歷史次高之外，大立光執行長林恩平指出，目前訂單能見度大致維持 2 個月水準，就客戶拉貨動能來看，2024 年 1-2 月營收將優於 2023 年同期。

第一季通常是光學元件業的出貨淡季，大立光在 2023 年的 1-2 月累計營收爲 78.56 億元。

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同時，對去年以來光學元件市場話題最熱的機器人應用機器視覺部分，大立光開發工業用機器人及人形機器人視覺元件案，今年已開始交貨。

對於未來的市場應用鏡頭規格走勢，林恩平強調，機器視覺應用規格目前不比智慧型手機鏡頭高，主要是 5P 鏡頭，且強調鏡頭的防撞及夜視功能，是會成為未來鏡頭的趨勢 ，大立光參與客戶人形機器人機器視覺開發，客戶不只一個，工業用機器人鏡頭也在設計中。

對於智慧型手機鏡頭規格的主流規格移動趨勢，林恩平指出，品牌手機廠高規格鏡頭大立光幾乎都有參與主鏡頭的設計開發，如薄型化、折疊手機鏡頭規格加高，也有利大立光。

同時，在市場期待今年的市場的附加 AI 功能方面，林恩平指出，新手機將會有新增的附加 AI 鏡頭功能。而在手機的前鏡頭規格移動方面，客戶有意開發屏下的前鏡頭設置設計，如此一來鏡頭光圈將要放大，但手機屏下前鏡頭設計，預佑並不會在 2024 年推出。

大立光 2024 年第四季營收爲 182.1 億元，毛利率 59.15%，季增 8.68 個百分點，年增 6.27 個百分點，2024 年第四季稅後純益 86.76 億元，為單季新高，季增 30.86%，年增 74.74%， 單季每股純益 65.01 元。匯兌收益 15.8 億元。

大立光累計 2024 年全年營收爲 594.58 億元，毛利率 52.41%，年增 3.69 個百分點，全年稅後純益爲 259.15 億元，年增 44.75%，每股純益 194.17 元。大立光全年資本支出 107 億元，認列折舊金額 57 億元。

大立光 2025 年 9 月還會有另一座廠的新產能開出。