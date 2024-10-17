〈大立光法說〉客戶端大幅下修訂單量致11月動能大走滑 Q4營運保守

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-17 17:34

‌



蘋果光學元件供應鏈的大立光 (3008-TW) 今 (17) 日由執行長林恩平主持召開法人說明會，林恩平對後續營運展望看法趨於保守，他指出，大立光客戶端下單量 10 月與 9 月差不多，11 月會明顯下滑，並且保守看待第四季市況，目前並已逐漸展開對已談定價格合約的 2025 年出貨的產品提前生產準備，也因此估算第四季產能利用率與第三季相當。

大立光 2024 年營收創新高，主要是第三季的產品組合中，包括來自客戶端對市場的期待高，加上高階產品領先競爭對手出貨，推升營收規模及獲利，而客戶端對第四季的訂單下修幅度相當大，也讓大立光對第四季業績績看法保守，林恩平說，大立光現有的生產線將運用部分產能預行已生產已敲定合約、價格的 2025 年鏡頭產品。

‌



大立光 2024 年第三季營收 189.49 億元，毛利率 50.22%，爲今年新高，季增 1.83 個百分點，年增 7.66 個百分點，第三季稅後純益 66.3 億元，季增 47.39%，年增 11.38%，第三季每股純益 49.67 元。大立光在第三季匯兌損失認列 12.5 億元，但稅後純益 66.3 億元第仍爲近 8 個季度新高。

大立光 2024 年 1-9 月營收 412.48 億元，毛利率 49.45%，年增 3.1 個百分點，稅後純益 172.39 億元，年增 33.25%，每股純益 129.16 元。

對大立光的生產良率表現上，林恩平指出，舊機款鏡頭良率會進步，新機款仍在爬升中，2024 年第四季新機在鍍模和組裝等還會有良率提升的空間。

對法人關注的 2025 年手機鏡頭升級走勢，以及 AI 手機趨勢，林恩平指出，主鏡頭維持 8P(8 片塑膠鏡片)，超廣角鏡頭升級有限，但長焦鏡頭的數量有放大、同時因為感測器面積放大，對於進光光層的要求也提高，對於組裝的困難度也增加。

大立光明年還有一座較大的廠明年 9 月會完成，新廠仍會以智慧手機鏡頭產能為主，林恩平對於目前市場的遲滯相對於新產能即將開出並不擔憂，他說，大立目前還 3 座廠房來自向外租用，新廠也相對於外租廠房移回也是個選擇。

同時 由於光學元件同業新鉅科 (3630-TW) 有意以活化資產的角度，將委由商仲標售在中科園區投資 27 億元的廠房，但林恩平直接表明大立光對此一標案並沒有興趣。