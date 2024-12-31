大立光1/9召開法說 法人關注毛利率走勢及機器人應用布局

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-31 16:43

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光學元件股股王大立光 (3008-TW) 敲定於明 (2025) 年 1 月 9 日召開線上第季法人說明會，除公布第 4 季最新獲利成績之外，並將由執行長林恩平釋出營運展望，法人關注包括毛利率及產能利用率能否進一步回升、終端客戶 AI 辨識及機器視覺應用等相關布局等重點。

同時，在市場傳出蘋果公司 2025 年將推出超薄型手機，及 AI 進入手機應用同時，大立光的高階鏡頭及潛望式是否因此提高滲透率，也是市場關注的重點。

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大立光今天收盤價報 2675 元，較昨日上漲 25 元或 0.94%，較 2023 年大立光收盤股價 2870 元下跌 6.79%。

同時，台股權王台積電 (2330-TW) 預計於 明年 1 月 16 日召開法人說明會，大立光今天公布的法說會日期則整整較台積電提早了一周。同時，大立光將在 1 月 5 日公布 2024 年 12 月的營收數字，市場預估較 11 月的 60.12 億元下滑，但下滑幅度的及對第四季的獲利影響，也是關注的重點。

大立光爲蘋果手機鏡頭主要供應商，其來自蘋果公司的訂單及營收也爲台系蘋果零組件廠的領先指標，明年蘋果 iPhone 新機系列的開發上加大 AI 的應用、甚至影像擷取辨識新功能也大力期待，在蘋果股價創新高的同時，包括台積電及大立光的召開法說會釋出展望也將爲台系蘋果相關零組件廠 2025 年營運的重要指標。

證券分析師張陳浩強調，包括台積電董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳都在強調機器人的發展重要性，但在市場關注 AI 議題，在市場對在 AI 人型機器人及 AI 輔助功能等題材受惠同時，也寄望大立光在法說會上透露出相關訊息，甚至 AI 加入手機搭載並引領出光學影像辨識的進一步創新也值得留意。

張陳浩指出，「果粉」們所期待的蘋果 iPhone 2025 系列新機功能推陳出新引領出的 iPhone 換機潮，都可能讓大立光在取得更多如潛望鏡式高階鏡頭訂單得利，這也等待大立光執行長林恩平釋出最新訊息。