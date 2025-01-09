助攻AI供應鏈！一銀統籌京元電168億聯貸 17家銀行超額認參近1倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-09 14:17

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第一銀行統籌主辦國內 IC 測試大廠京元電 (2449-TW) 新臺幣 168 億元聯貸，今 (9) 日完成簽約，該聯貸獲得 17 家金融機構支持，認參總金額達新臺幣 277 億元，超額認貸近 1 倍，在金融同業踴躍支持下，不到 2 個月即圓滿籌組完成，顯示銀行團對京元電的未來發展深具信心，以及對公司經營團隊的高度認同與肯定。

第一銀行積極將 ESG 結合經營策略，本聯貸案依京元電永續報告書所列包含溫室氣體排放密集度、廢棄物回收再利用、取水密集度等指標表現，評估指標達成情形，給予相應之減碼，鼓勵企業遵循永續發展原則，支持京元電永續經營。

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京元電為國際級半導體測試廠，持續進行資本投資維持競爭優勢，並因應人工智慧 (AI) 高速運算時代各類應用的擴大，致力發展 AI、高效能運算 (HPC)、車用 (Automotive)、物聯網 (IOT) 等應用領域之測試服務，在 AI 強勁需求帶動及產業需求回溫下挹注成長動能，加上不斷投入研發高頻測試、生產效率解決方案，以及提升自製測試設備比例等，持續創造競爭優勢；隨 AI 晶片快速發展，京元電作為 AI 供應鏈重要一員，在國際晶片大廠增加對高階測試服務需求下，將為京元電注入中長期營收、獲利成長之驅動力。

第一銀行積極拓展聯貸市場版圖，穩居市場領導地位，繼 2024 年 12 月擔任國內首例離岸風電國家融資保證額度管理銀行的國泰風能聯貸簽約後，2025 年開春即有橫跨東協、美國及臺灣市場聯貸，其中，具社會正義、公益性的新北市公辦都更百億元案即將簽約。另，第一銀行推動 ESG 成果更備受各界肯定，母公