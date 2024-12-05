大立光11月營收60.12億元呈年月雙減 12月出貨動能再下滑

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-05 15:54

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光學元件股股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 2024 年 11 月營收爲 60.12 億元，月減 8.16%，年減 11.35%，與公司原預估第四季出貨的保守態度相符，大立光 2024 年 1-11 月營收 538.13 億元，已超越 2023 年全年營收，年增 22.21%。大立光在 12 月的出貨動能將再較 11 月下滑。

大立光 2024 年第三季營收 189.49 億元改寫歷史新高，季增 72.5%，年增 39.04%。但大立光執行長林恩平在先前的法說會中指出，大立光 11 月的動能會明顯下滑，並且保守看待第四季市況，目前並已逐漸展開對已談定價格合約的 2025 年出貨的產品提前生產準備，也因此估算第四季產能利用率與第三季相當。

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大立光統計，由 101 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品居多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 70-80%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品占比為 0-10%。

大立光 2024 年 1-9 月營收 412.48 億元，毛利率 49.45%，年增 3.1 個百分點，稅後純益 172.39 億元，年增 33.25%，每股純益 129.16 元。