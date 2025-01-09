聖暉*去年營收改寫三紀錄 訂單看至2026年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-09 18:20

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無塵室機電大廠聖暉 *(5536-TW) 今 (9) 日公布去年 12 月營收 36.8 億元，月增 18%，年增 55%，續創單月新高。第四季營收 95 億元，季增 25%，年增 43%，累計 2024 年全年合併營收達 302.5 億元，年增 21%；聖暉 * 受惠客戶高雄廠趕工，認列進度加速，加上年底為認列旺季，帶動去年 12 月、第四季與全年營收皆創下歷史新高，展望後市，聖暉 * 目前訂單已看至 2026 年。

聖暉 * 受惠集團深耕多產業、多區域及多工種策略有成，包括半導體、電子零組件等產業加速推動「N+1」生產基地建置計畫，帶動下半年無塵室及機電整合工程施作進度認列轉強，尤其以台灣、東南亞地區訂單認列成長最為顯著，是公司營收創高關鍵。

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聖暉 * 憑藉豐富海外工程服務施作實績，完善佈局台灣、中國、東南亞據點與在地服務供應鏈，以及集團垂直水平資源整合等利基，有效滿足多元產業客戶一站式服務需求與交期。

聖暉 * 為因應多元產業啟動新一輪資本支出投入新廠擴建計畫，以及客戶在手工程案量需求，也致力穩步擴增集團專業人力團隊，優化生產模組化效益與施作工法，確保提供客戶綠色廠務專案品質，提高營運週轉率及縮短工程完工進度，奠定聖暉 * 良好市場競爭力，並創造未來中長期營運良好前景。

展望未來，聖暉 * 持積極樂觀看法。以目前在手訂單來看，整體訂單能見度已達 2026 年，未來將持續靈活應對各產業與多區域專案需求，保持良好營運動能，