〈大立光法說〉獎金挹注 2024年Q4每股賺65.01元登頂 全年EPS達194.17元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-09 15:17

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蘋果供應鏈年度法說會由今 (9) 日的大立光 (3008-TW) 打頭陣，今天大立光並公布第四季財報，2024 年第四季稅後純益 86.76 億元，為單季新高，季增 30.86%，年增 74.74%， 單季每股純益 65.01 元，2024 年全年稅後純益爲 259.15 億元，年增 44.75%，每股純益 194.17 元。

大立光 2024 年全年稅後純益爲 259.15 億元，爲歷史次高，推升獲利主要爲第四季有 2023 年 - 2024 年的客戶端產品出貨獎金入帳及匯兌收益 15.8 億元。

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大立光 2024 年第四季營收爲 182.1 億元，毛利率 59.15%，季增 8.68 個百分點，年增 6.27 個百分點，2024 年第四季稅後純益 86.76 億元，為單季新高，季增 30.86%，年增 74.74%， 單季每股純益 65.01 元。

大立光累計 2024 年全年營收爲 594.58 億元，毛利率 52.41%，年增 3.69 個百分點，全年稅後純益爲 259.15 億元，年增 44.75%，每股純益 194.17 元。

大立光統計，以 2024 年第四季出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品占比為 10-20%。

大立光 2024 年全年出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品占比為 10-20%。