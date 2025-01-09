〈大立光法說〉獎金挹注 2024年Q4每股賺65.01元登頂 全年EPS達194.17元
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-09 15:17
蘋果供應鏈年度法說會由今 (9) 日的大立光 (3008-TW) 打頭陣，今天大立光並公布第四季財報，2024 年第四季稅後純益 86.76 億元，為單季新高，季增 30.86%，年增 74.74%， 單季每股純益 65.01 元，2024 年全年稅後純益爲 259.15 億元，年增 44.75%，每股純益 194.17 元。
大立光 2024 年全年稅後純益爲 259.15 億元，爲歷史次高，推升獲利主要爲第四季有 2023 年 - 2024 年的客戶端產品出貨獎金入帳及匯兌收益 15.8 億元。
大立光 2024 年第四季營收爲 182.1 億元，毛利率 59.15%，季增 8.68 個百分點，年增 6.27 個百分點，2024 年第四季稅後純益 86.76 億元，為單季新高，季增 30.86%，年增 74.74%， 單季每股純益 65.01 元。
大立光累計 2024 年全年營收爲 594.58 億元，毛利率 52.41%，年增 3.69 個百分點，全年稅後純益爲 259.15 億元，年增 44.75%，每股純益 194.17 元。
大立光統計，以 2024 年第四季出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品占比為 10-20%。
大立光 2024 年全年出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品占比為 10-20%。
大立光股價今天收盤價報 2595 元，較昨日下跌 15 元或 0.57%，成交量放大爲 917 張，成交值達 25.4 億元。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 大立光10月營收65.48億元略優上月 爲今年次高 年增3.6% 保守看待Q4
- 大立光1/9召開法說 法人關注毛利率走勢及機器人應用布局
- 機器人話題加持亞光、佳能翻倍漲 大立光全年下跌6.79%
- 大立光營收回穩 去年全年達594億元改寫歷史次高年增21.73%