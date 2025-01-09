想擁抱元月行情？9年來 台股「這主題」ETF Q1報酬逾13% 超越大盤和電子
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-09 11:50
展望台股後勢，因川普上任，Apple 財報、聯準會例會等重大事件皆集中在一月下旬台股封關休市之際，中短線資金農曆新年抱股過年意願恐低於往年，傳統「元月行情」如何？野村投信指出，歷史經驗台股大盤往年 1 月平均報酬為正值，且電子股 Q1 報酬率達 12.39%，表現優於大盤，且由 AI 帶領的股市熱潮有望持續延燒，表現更超越電子股，投資人可趁勢「逆轉勝」。
野村投信投資策略部副總經理但漢遠分析表示，根據統計，自 2016 年以來若開年第一個交易日以下跌作收，台股主要指數當年一月平均表現漲跌互見，但第一季 (前三個月) 則可望全數收漲。以加權指數來看，2016、2019 與 2024 年第一個交易日分別下跌 2.68%、1.78% 與 0.43%，然在該年一月平均報酬則為 - 0.12%、正報酬機率 33.3%，但若將時間拉長至該年第一季，平均表現則可望來到 + 9.26%、正報酬機率 100%，表現不俗；若以權重較高的電子股來看，加權電子指數上述年份的一月平均報酬則為 + 0.72%，該年第一季平均表現則來到 + 12.39%，表現優於大盤且勝率一樣百分百。
然而，若進一步聚焦創新科技相關族群，如：臺灣創新科技 50 指數，上述年份的一月平均報酬則達 + 1.67%，且該年第一季平均表現更提升至 + 13.07%，表現不但傲視群雄，投資勝率皆為 100%，可望在所謂的「元月行情」或第一季台股旺季繳出亮眼成績單。但漢遠提醒，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。過往分析僅供參考，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數，指數報酬亦不代表基金之績效表現。
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君進一步分析指出，投資不是只看一兩天，統計資料顯示即便開年第一天下跌也不影響股市第一季旺季的常態，因此開年倘若盤勢震盪，有意以定期定額或單筆加碼台股的投資人，不妨把握逢低分批佈局的好機會，其中尤其值得留意「創新科技」題材，因為繼美國龍頭科技股業績與股價紛紛表態，AI 與相關科技投資機會進入百花齊放時期，除了上游半導體等硬體外，商機亮點也擴散至中下游硬體與其他軟硬體等周邊供應鏈，而科技股投資機會不只有 AI 科技，更包含 5G、電動車、物連網 (IoT) 技術、甚至機器人與低軌衛星等，而身為全球科技業供應鏈重要一環的台灣科技廠商同樣雨露均霑，加上目前主要科技大廠財報能見度可望延續至 2025 年，有實質營收獲利等基本面撐腰有助股價再攻高。
林怡君認為，雖然近期 AI 族群出現雜音，擔憂出貨不順恐影響上半年營收的動能，長期而言，隨著生成式 AI 和實體機器人應用 AI 系統迅猛發展，將在未來幾年內帶來更多創新應用，這些技術的突破將為市場帶來新成長點。全球 AI 計算需求呈現爆炸式增長，除了推動 GPU 的需求外，AI ASIC 市場也快速成長。1 月份 CES 展，Nvidia 以及 AMD 都將推出新品，除了 AI 伺服器外、AI PC、新顯卡、AI 在車用以及機器人的應用皆是矚目的焦點。AI server 零組件包括散熱、電源供應及 BBU 等成長前景可期，此外，高速傳輸的需求帶動下，矽光子共同封裝 (CPO) 後勢佳，因此近年表現出色的科技股漲勢尚未達終點，台股相關創新科技產業仍是 2025 年當道趨勢，由 AI 帶領的股市熱潮有望持續延燒，建議投資人不妨透過定期定額分批進場布局創新科技，以期整體投組更具爆發力，參與 AI 長線成長的大趨勢。
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