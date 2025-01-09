想擁抱元月行情？9年來 台股「這主題」ETF Q1報酬逾13% 超越大盤和電子

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-09 11:50

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展望台股後勢，因川普上任，Apple 財報、聯準會例會等重大事件皆集中在一月下旬台股封關休市之際，中短線資金農曆新年抱股過年意願恐低於往年，傳統「元月行情」如何？野村投信指出，歷史經驗台股大盤往年 1 月平均報酬為正值，且電子股 Q1 報酬率達 12.39%，表現優於大盤，且由 AI 帶領的股市熱潮有望持續延燒，表現更超越電子股，投資人可趁勢「逆轉勝」。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠分析表示，根據統計，自 2016 年以來若開年第一個交易日以下跌作收，台股主要指數當年一月平均表現漲跌互見，但第一季 (前三個月) 則可望全數收漲。以加權指數來看，2016、2019 與 2024 年第一個交易日分別下跌 2.68%、1.78% 與 0.43%，然在該年一月平均報酬則為 - 0.12%、正報酬機率 33.3%，但若將時間拉長至該年第一季，平均表現則可望來到 + 9.26%、正報酬機率 100%，表現不俗；若以權重較高的電子股來看，加權電子指數上述年份的一月平均報酬則為 + 0.72%，該年第一季平均表現則來到 + 12.39%，表現優於大盤且勝率一樣百分百。

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然而，若進一步聚焦創新科技相關族群，如：臺灣創新科技 50 指數，上述年份的一月平均報酬則達 + 1.67%，且該年第一季平均表現更提升至 + 13.07%，表現不但傲視群雄，投資勝率皆為 100%，可望在所謂的「元月行情」或第一季台股旺季繳出亮眼成績單。但漢遠提醒，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。過往分析僅供參考，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數，指數報酬亦不代表基金之績效表現。

00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君進一步分析指出，投資不是只看一兩天，統計資料顯示即便開年第一天下跌也不影響股市第一季旺季的常態，因此開年倘若盤勢震盪，有意以定期定額或單筆加碼台股的投資人，不妨把握逢低分批佈局的好機會，其中尤其值得留意「創新科技」題材，因為繼美國龍頭科技股業績與股價紛紛表態，AI 與相關科技投資機會進入百花齊放時期，除了上游半導體等硬體外，商機亮點也擴散至中下游硬體與其他軟硬體等周邊供應鏈，而科技股投資機會不只有 AI 科技，更包含 5G、電動車、物連網 (IoT) 技術、甚至機器人與低軌衛星等，而身為全球科技業供應鏈重要一環的台灣科技廠商同樣雨露均霑，加上目前主要科技大廠財報能見度可望延續至 2025 年，有實質營收獲利等基本面撐腰有助股價再攻高。