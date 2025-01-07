大戶最愛！國泰00687B發外幣級別 1/10起用美元也能買

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-07 20:29

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國泰投信旗下規模最大的債券 ETF「國泰 20 年美債 (00687B-TW)」本周五即將掛牌美元級別 ETF 00687C，瞄準國人外幣存款，提供另一美元理財的新管道，吸引高資產客戶及法人戶，引起市場熱烈討論。

國泰投信 ETF 研究團隊表示，國泰旗下多檔債券 ETF 規模和受益人數穩健增長，目前已有 3 檔千億級的債券 ETF，整體債券 ETF 規模超過 6000 億元。

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其中，國泰 20 年美債去年規模從新台幣 803 億元，截至 2024 年底，快速成長到 2471 億元，1 年內增加 1667 億元，成長 200% 相當驚人，顯見美債市場龐大，持有 100 張以上的投資人 (含法人) 佔比 55.44%，1000 張以上的更有 27.76%，大戶比例相當高，00687B 已是高資產客戶的理財配置清單之一。

國泰 20 年美債經理人江宇騰說明，即將於 1 月 10 日掛牌的國泰 20 年美債 + 櫃 U (00687C-TW) 為 00687B 的美元級別，投資人透過目前申購 ETF 的集保帳戶，就可以用美元交易，減少換匯的可能損失，過往需透過券商複委託才能直接申購的美國公債 ETF，現 00687C 掛牌後，可省下繁複流程跟較高的複委託手續費。

觀察近期債市，美國 10 年期公債上週雖下跌 2.98 個基點，仍處於 4.62% 的高位，美債 10 年期殖利率更在聖誕節假期後升至去年 4 月以來新高，多檔債券 ETF 價格來到相對低點，00687B 的投資人數及在外流通單位數仍有成長，00687B 經理人江宇騰表示，美債目前殖利率已到歷史高點，即使有機構大膽預測可能衝破 5%，但評估機率相當低，債價此時幾乎呈現探底，適合穩健型投資人分批積極進場，增加手中固定收益型的資產部位。