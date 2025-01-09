首檔上櫃美元加掛ETF上市！國泰20年美債+櫃U(00687C)明掛牌交易

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-09 18:22

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櫃買中心 ETF 市場再創新里程碑！國內首檔可以美元於初級市場申購買回及次級市場買賣的美元加掛 ETF，將於明 (10) 日在櫃買市場掛牌，該檔加掛 ETF 係由國泰投信發行，中文簡稱「國泰 20 年美債 + 櫃 U」(00687C)。

為慶賀首檔外幣加掛 ETF 上櫃掛牌，櫃買中心將於明日上午 9 時，假該中心 11 樓多媒體資訊功能區，舉辦國泰投信美元加掛 ETF 上櫃掛牌典禮，邀請國泰投信及該檔美元加掛 ETF 之流動量提供者與參與證券商蒞臨。

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櫃買中心表示，「國泰 20 年美債 + 櫃 U」係國泰投信為其已上櫃之「國泰 20 年美債」(00687B) 申請美元加掛 ETF，其 1 交易單位為 100 受益權，每營業日成交價格採無漲跌幅度限制。

投資人除可委託參與證券商以美元申購或買回 00687C 外，亦可委託往來證券經紀商透過櫃買中心的等價成交系統、鉅額交易系統、標購交易系統、盤後定價交易系統及零股交易系統買賣，並以美元辦理給付結算；證券商亦可於證券商營業處所以議價方式進行買賣斷交易；此外，投資人可將庫存部位之「國泰 20 年美債」(00687B) 及「國泰 20 年美債 + 櫃 U」(00687C) 申請互相轉換。櫃買中心制定的外幣加掛 ETF 買賣機制多元且靈活，將成為投資人外幣資產配置的重要選擇。

為鼓勵投資大眾多加參與上櫃 ETF 及 ETN 市場，櫃買中心於 114 年持續舉辦上櫃 ETF 及 ETN 奬勵活動，除提供投資人全民開奬、首購奬 (ETF) 及百寶奬外，ETF 奬勵活動另增加「加掛 ETF 交易奬」，以鼓勵投資人參與；同時提供證券商 ETF 及 ETN 業績競賽獎勵，鼓勵證券商總分公司及營業員推廣 ETF 及 ETN 商品，相關活動辦法，可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。