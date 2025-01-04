該不該抱股過年？台股近5年逾50%年後開紅盤 年前卡位市值型ETF跟漲不掉隊

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-04 10:40

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今年台股封關日為 1/22(周三)，並且休市共 11 天，2 月 3 日才會開市，然而每逢過年前總是讓投資人苦惱是否抱股過年？若從過去 5 年的歷史數據來看，有 3 次在春節後開盤日加權指數表現是優於該年度首交易日，顯示上漲機率超過一半。法人建議，投資人若想跟上漲勢，選擇市值型 ETF 可避免單一投資的風險，其中 ETF 的選股邏輯更可選擇有多因子選股概念，避免過度集中在單一產業類別上的風險。

富蘭克林華美投信表示，除了依據台股歷史經驗，加上川普 1 月將入主白宮，其政策對企業減稅與放寬限制使市場預期美股仍持續看好，外加今年 AI 重頭戲『GB200 晶片』產能持續擴大牽動台股供應鏈利多前景，因此外界仍看好台股在春節後開盤日後續表現。

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然而在加權指數上漲時，難免仍有許多投資人呈現一個「眾人皆漲我獨跌」的困惑，而主要原因還是在於台股資金輪動的速度與週期變化所導致，也因此投資人若想跟上漲勢，選擇市值型 ETF 可避免單一投資的風險，其中 ETF 的選股邏輯更可選擇有多因子選股概念，避免過度集中在單一產業類別上的風險。

舉例富蘭克林華美投信的 00905 FT 臺灣 Smart ETF，主打透過 Smart 多因子策略來捕捉台股資金輪動週期，並且猶如汽車自動導航概念，幫助投資人在投資道路上穩定前行正確方向。