展望2025年亞洲經濟！高盛：關注債市、匯市、房市 留意三大風險
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-09 10:50
根據高盛對 2025 年亞洲經濟的最新展望報告，主要影響因素包括中美貿易摩擦、貨幣政策調整、房市動態及各國經濟成長前景，而亞洲通膨壓力總體較低，為大多數國家貨幣寬鬆政策提供空間。
報告指出，中美貿易關係仍是今年亞洲經濟的主要外部不確定性之一，美國恐對中國和越南等國加徵更多關稅，這將對中國出口環境造成更大壓力。與此同時，發達國家實質收入增長可能會改善，但這也意味著對亞洲出口的需求增速將放緩。整體來看，中國經濟成長料將走緩，日本和澳洲、紐西蘭成長表現可能相對更好。
今年，亞洲大部分國家的央行料將採取降息政策，以應對經濟成長放緩的壓力，但日本將是一個例外。由於通膨率預計維持在 2% 左右，日本央行 (BOJ) 恐繼續升息，推動經濟的再通膨。中國則因貨幣政策基調轉向「適度寬鬆」，7 天逆回購利率料將下調 40 個基點。
中國房市動態方面，高盛認為今年仍難以全面觸底，房市持續低迷將繼續拖累中國經濟成長。儘管一線城市因基本面較好和政策放鬆而出現企穩跡象，但全國房價預計在 2025 年底仍將進一步下跌。
此外，雖然中國中央經濟工作會議上月明確提出要「強力提振消費」，特別是家庭消費，並透過增加低收入人群收入、提高基本退休金和財政補貼等措施擴大內需，但高盛認為，這些刺激措施的力道恐不會顯著超過以往的寬鬆週期。此外，中國財政赤字目標恐上調至 GDP 的 4%，以支援經濟復甦。
至於亞洲第三大經濟體印度，高盛預估將在今年逐步反彈。儘管通膨壓力仍高，但印度盧比在亞幣中表現較穩定，成為高收益貨幣首選。此外，印度的財政和信貸政策在過去一年有所緊縮，但隨著經濟復甦推進，政策恐逐步放鬆。
在澳洲和紐西蘭，高盛則預估兩國經濟成長表現將隨全球需求變化而超過東亞國家，澳洲央行 (RBA) 料將在今年初開始降息。
越南方面，即便面臨美國關稅風險，高盛認為越南經濟基本面仍強，但其出口導向型經濟恐受到外部環境的大幅影響。
亞幣表現上，去年主要貨幣兌美元表現相對穩定，其中印度盧比和人民幣波動較小，今年料將繼續保持穩定，但外部風險如聯準會 (Fed) 政策變化可能帶來一定的不確定性，高盛也建議投資人繼續關注中國 5 年期國債，因其殖利率恐進一步下降。
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