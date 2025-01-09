〈CES 2025〉AI寵物「Ropet」成大黑馬 超萌毛絨模樣融化展場

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-09 13:30

‌



CES 大展是瘋狂、尖端科技的熱點，有時展出近乎妄想的科技，今年殺出黑馬——AI 寵物「Ropet」，鎖定女性使用者，主打提供個性化的溫度，吸引各界熱切關注。

Ropet 由中國新創企業「萌友智能」打造，該公司創辦人兼執行長何嘉斌是前字節跳動 PICO 北京 ID 設計團隊負責人。何嘉斌表示，創 Ropet 是將先進技術與真正情感聯繫相結合的伴侶，並非試圖取代你的智慧型手機，而是旨在取代真正的活寵物，提供「個性化的溫暖」。

‌



Ropet 外形圓潤毛絨，身體兩側伸出短短的手臂，面部佔比最大的是一雙大眼睛。撫摸它毛茸茸的身體時，它清澈單純地望向你，37 度左右的溫度會讓使用者一瞬間出神：這似乎是一個真正的小生命。

它還配有攝影機、螢幕、麥克風、揚聲器和處理器。它的螢幕就像它的眼睛一樣，旨在傳達情感。繩子會表現出害羞或不願互動等情緒，但撫摸其舒適、柔軟的外表可以提升它的情緒，與它互動的次數越多，它就越獨特。

在數位化浪潮的推動下，虛擬寵物已經不再只是簡單的桌上裝飾或遊戲角色， AI 技術可以讓智慧寵物更真實，在互動上更勝一籌。

截至 1 月 8 日，Ropet 在 Kickstarter 上籌集近 30 萬美元，已售出超過 900 台，首批產品計劃於 3 月交付。值得一提的是，女性用戶在 Kickstarter 眾籌平台上的佔比達 70%。

Ropet 團隊觀察到，在全球經濟下行的大背景下，生存壓力問題凸顯，大宗消費正在萎縮，而滿足情感陪伴需求的消費卻呈現逆勢增長。