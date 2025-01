【川普政策整理】眾議院議長選舉驚險過關，對川普執政有何意涵？

根據規定,2025 年美國眾議院議長選舉(2025 Speaker of the United States House of Representatives election)須於 2024 年美國眾議院選舉兩個月後,即 2025 年 1 月 3 日第 119 屆美國國會開幕日舉行。這次選舉是眾議院 1789 年成立以來第 130 次美國眾議院議長選舉。