【川普政策整理】眾議院議長選舉驚險過關，對川普執政有何意涵？

鉅亨研報 2025-01-08 11:07

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一、美眾議院議長選舉於 1 月 3 日舉行

根據規定，2025 年美國眾議院議長選舉（2025 Speaker of the United States House of Representatives election）須於 2024 年美國眾議院選舉兩個月後，即 2025 年 1 月 3 日第 119 屆美國國會開幕日舉行。這次選舉是眾議院 1789 年成立以來第 130 次美國眾議院議長選舉。

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兩年前，強生的前任凱文麥卡錫花了四天時間，進行了 15 輪投票才獲得足夠的支持來贏得議長職位。然麥卡錫僅當了短短 9 個月的議長，就在 2023 年 10 月歷史性地被罷黜，之後眾議院共和黨人竟花了三週時間才確定強生為下一任眾議院議長，這一切都體現了共和黨主導的眾議院毫不團結，難以有效率的發揮其功能。

2024 年 11 月的選舉，共和黨儘管贏得了總統和參眾兩院的過半席位，但共和黨在眾議院贏得的席次並不多 (為 220 席)，加上佛羅里達州共和黨眾議員馬特蓋茲 (Matt Gaetz) 在競逐司法部長職位失利後決定辭去眾議院議員職務，使得眾議院中共和黨與民主黨的席次比變成 219：215，此意味共和黨在眾議院僅佔微弱多數，且並非所有共和黨眾議員都支持強生連任，而民主黨預計將全體參加投票，強生需要拿到 218 票（簡單多數決）才能贏得議長選舉。因此，只要有 2 名共和黨人跑票，強生就無法連任議長。選前已有一位共和黨議員湯瑪斯 · 馬西（Thomas Massie，肯塔基州）明白表態他不會支持強生，使強生的連任之路岌岌可危。

強生為何未能獲得共和黨人的全面支持?

二、選舉結果，強生驚險連任

三、眾議院議長順利連任對川普執政的重要意涵