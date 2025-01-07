瑞銀CIO：2025年看好美股美元 黃金續飆上看2900美元 人民幣恐貶至7.5
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-07 17:22
瑞銀全球財富管理投資總監辦公室 (CIO) 今 (7) 日舉行 2025 年經濟與投資展望記者會，瑞銀 CIO 表示，川普 2.0 的關稅政策，勢必對全球經濟有影響，美元指數會持續強勁，美股會持續向上攻堅，人民幣可能貶到 7.5，黃金價格持續為避險資產選擇，看好金價飆到每盎司 2900 美元。
瑞銀 CIO 南亞太區投資總監鄭汪清表示，美國公債利率的下降是股市上漲的關鍵因素之一。近期美國公債利率上漲，主因市場擔心通膨上升會影響美國聯準會的降息計劃，並預測聯準會可能會降息兩次，分別在三月和九月，每次降 25 個基點。
針對國際市場關注的貿易戰，鄭汪清表示，川普 1.0 時雖然當時有些政策未兌現，但川普再次上任後，可能推行較 1.0 更強硬的政策，例如：調高關稅、放寬金融管制、延長企業減稅及加嚴移民管制等。尤其是更高的關稅勢將帶來高通膨，若川普對所有中國進口商品課徵高關稅，也會連帶讓全球經濟捲入風暴，產生連鎖效應，尤其許多出口導向的國家最終都會受貿易戰拖累。
由於黃金的避險功能適合長期持有，鄭汪清持續看好黃金升值潛力，認為 2025 年價格可能會升破每盎司 2900 美元，認為後市黃金需求仍然強勁，尤其是中國、印度及沙烏地阿拉伯等國家央行，仍持續買進及持有黃金儲備，在在都使黃金有強大的剛性需求等。
雖然高關稅政策可能讓中國 2025 年 GDP 增長率受影響，但就個別產業來看，仍有持續成長的產業，鄭汪清看好中國在電動車領域極具競爭力，如小鵬汽車在東南亞市場甚至新加坡廣受好評，甚至對歐洲汽車市場產生威脅。
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