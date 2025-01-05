怎麼買都輸給科技股？打不贏就加入！ 專家教你用4招選股「逆轉勝」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-05 10:30

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近年台灣科技業發展如火如荼，AI 浪潮讓台積電、NVIDIA 等大廠成為全球矚目的焦點。想像當你看到那些科技業精英年薪破數百萬、住著豪宅、開著超跑，心裡是不是會有一絲羨慕？更別提那些「老闆級」人物，隨著公司股價飛漲，身價早已飆到天際。

不過，問題來了：如果你無法加入科技業，難道就只能當個旁觀者嗎？當然不是！其實，當不上科技公司的工程師、總裁，甚至創辦人，你還有另一條更簡單的路—直接「當老闆」。

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這裡的「老闆」，指的不是創業，而是透過投資股票成為世界級企業的「股東」。不要甘心只做市場短期進出的股市投資者，想像一下，當科技巨頭們每創造一分營收，身為股東的你就能分一杯羹，輕鬆分享全球最頂尖公司的成長紅利。

老闆思維的精髓，就是懂得用最小的資本，享受最大的成長潛力。與其羨慕科技業的高薪，不如讓這些公司「為你工作」。這種思維不只讓你跳脫工薪階級的侷限，更讓你成為全球經濟的直接受益者。

量化選股四大方向：獲利成長、低負債比率、股價波動度低、價值面合理

不會選股怎麼辦？單押一檔個股會不會風險太高？舉例來說，百達 - Quest 全球永續股票是一檔量化選股的基金，它依據以下 4 個量化指標來選出 120 檔全球優質企業：

獲利成長：選擇具有穩定獲利增長潛力的公司，確保投資的企業在未來能持續創造價值。

低負債比率：挑選負債比率較低的公司，降低財務風險，讓公司在經濟波動中更具韌性。

股價波動度低：專注於股價波動度較低的企業，可以減少投資的風險，讓投資者更安心。

價值面合理：尋找在市場上被低估的公司，確保以合理的價格進場，掌握住未來的成長空間。

這樣的投資方式，不僅幫你分散風險，還能輕鬆享受全球經濟的成長果實。簡單來說，你不用羨慕科技公司的高管，因為他們的努力，終究會反映在公司的股價上，而你，則是在背後收割果實的「股東老闆」。

以幾個台灣人熟悉的公司為例，同時也是百達 - Quest 全球永續股票的主要持股：

蘋果 Apple：不僅是科技業的巨頭，也是全球消費電子產品的領導者，持續為股東創造穩定的收益。

輝達 Nvidia：專注於圖形處理和 AI 技術的公司，隨著 AI 和遊戲產業的快速發展，過去一段時間股價屢創新高，讓股東受益匪淺。

Visa：作為全球最大的支付技術公司，Visa 的業務隨著電子支付的普及而穩定成長。

諾華 Novartis：在醫療健康領域，諾華專注於創新藥物的研發，隨著全球對健康需求的增加，這家公司為股東提供穩健的成長前景。

這些全球企業每天的營運，都在為股東創造價值，投資人只需要透過基金，就能一步成為多家龍頭企業的股東，搭上這班成長列車。