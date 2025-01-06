2025元月行情啟動 法人估4大議題牽動盤勢 可採3大心法穩中求進

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-06 20:24

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受到股市評價水準偏高、美國準總統川普上台後的政策不確定性、聯準會貨幣政策動向等因素影響，新年假期當週全球股市走勢震盪，所幸，美國 12 月 ISM 製造業指數報喜仍有助提振市場信心，上週美國市場有 280 億美元淨流入。富蘭克林證券投顧表示，本週進入 2025 年元月行情，評估四大議題將牽動盤勢，投資人掌握「美國優先、股債均衡、多元分散」三大心法，穩中求進。

就資金流向而言，近週整體股票型 ETF 獲 333.89 億美元資金淨流入，主要為美國市場獲 280.85 億美元資金流入，其餘中國、亞洲與歐洲市場分別獲 19.55 億、13.14 億與 0.8 億美元流入，但日本市場遭 3 億美元資金流出。依產業 ETF 看，近週淨流入前三大產業為科技、非核心消費、通訊；淨流出金額最高的產業為工業，其次為金融、能源。

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富蘭克林證券投顧表示，2024 年為全球金融市場的豐收年度，進入 2025 年元月行情，評估四大議題將牽動盤勢，包括 1/20 川普就職的政策起手式、美國企業財報、利率會議 (1/24 日本央行、1/28~29 聯準會、1/30 歐洲央行)、重要產業活動 (1/7~10 美國消費性電子展、1/13~16 摩根大通醫療年會)，預期美國資產將穩居主流，AI 及川普政策受惠標的將擔綱多頭先鋒，惟川普的關稅及貿易保護主義將不定期擾動盤勢，建議投資人掌握「美國優先、股債均衡、多元分散」三大心法，打造穩中求進的投資組合。

其中核心配置因應川普 2.0 政策對經濟及通膨前景的不確定性，預期 2025 年聯準會將放慢降息速度但不至於改變方向，隨著債券收益率墊高增添投資吸引力，建議首選美國平衡型、美國非投資等級債及複合債券型基金，網羅收益、聯準會降息行情並防禦股市波動；股市部分看好川普紅利機會 (美國小型股 / 創新科技 / 公用事業 / 基礎建設產業)，美國以外市場首選印度和日本股市，參與其結構性改革機會。

富蘭克林股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，美國新政府有望推出更多有利於科技領域的政策，如：延長《減稅及就業法案》、擴大研發稅收抵免、支持加速折舊以減少企業稅負擔、減少反壟斷審查、放鬆對 AI / 自動駕駛 (FSD)/ 太空科技 / 加密貨幣等領域的監管、加速 IT 人才合法身分審核、提名親市場的聯邦貿易委員會 (FTC) 主席等，這些措施有利於科技業吸引更多一流人才、提振企業獲利、創造更友善的科研發展環境、加速關鍵領域發展，進而使美國在科技領域保持長期領先地位。