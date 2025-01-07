智邦入列千億營收俱樂部 去年營收1104億元年增31.2%

網通廠智邦 ( 2345-TW ) 今 (7) 日表示，由於客戶需求強勁，2024 年 12 月營收為 155.4 億元，呈年月雙增；累計全年營收為 1104.2 億元，較去年同期成長 31.2%，是智邦首次跨入營收千億俱樂部。

‌



由於 AI 趨勢帶動資料中心升級，智邦旗下 AI 加速卡及 AI 交換器出貨強勁，隨著今年第一季新設備將於在台灣竹北廠進駐，有望持續提升智邦 AI 產品產能；另外，智邦日前投資韓國 InLC Technology，跨足全光通訊領域，為未來資料中心升級至作布局，可望維持領先地位。