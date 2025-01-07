智寶國際Q1公發投入資本市場 子公司翔英融創新作進軍日本

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-07 13:17

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動漫遊戲 IP 智財業者智寶國際宣布，子公司翔英融創，簽約漫畫家傑萊特將正式進軍日本漫畫界，而智寶國際也預計將於第一季公開發行，進一步投入資本市場，持續強化台灣 IP 的國際競爭力。

翔英融創是由智寶國際及其旗下與臺灣文化內容策進院合資成立，翔英融創旨在整合智寶國際與日本 ACG 產業的合作優勢，推動台灣創作走向世界舞台，2024 年啟動的「日照計劃」，透過國際合製模式將三款台灣 IP 動畫化並推向全球市場。

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而此次翔英融創簽約漫畫家傑萊特全新作品《被貶職的「無能」宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強》7 日起透過集英社 DashX 文庫 NicoNico 漫畫開始連載。亦籌備於集英社 DashX 文庫出版書藉，以及在集英社旗下數位平台上架漫畫連載，將成為睽違 15 年來台灣第二位於集英社體系下推出作品的漫畫家。

翔英融創總經理楊國祥表示，此次能成功推薦傑萊特給集英社，並透過 DashX 文庫以漫畫家身分在日本正式出道，對翔英融創而言也是一個重大的里程碑，希望未來能挖掘更多優秀的創作者，汲取日本漫畫的經驗，將台灣作品推向全世界。