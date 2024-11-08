〈智邦法說〉AI晶片迭代趨勢加快 看好明年上半年成長動能持續

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-08 18:15

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網通廠智邦 (2345-TW) 今 (8) 日召開法人說明會，執行長石軍表示，明年上半年 AI 相關需求動能將持續，下半年則需觀察各種市場變數，而各 AI 晶片的迭代速度正在加快，系統廠商也必須加緊腳步。

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在散熱技術方面，石軍指出，目前晶片功耗已突破 1000 瓦，傳統風冷系統已達極限，液冷散熱將成為必然趨勢；智邦已在近期 OCP 展會展示多款散熱解決方案，獲得客戶正面回應。