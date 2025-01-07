〈CES 2025〉技嘉擴展NVIDIA Blackwell產品線 推出 HGX™ B200 平台伺服器

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-07 11:54

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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 子公司技鋼科技今 (7) 日宣布，推出全新 G893 系列伺服器，採用 NVIDIA HGX B200 平台，搭載 8 顆 Blackwell GPU，GPU 間傳輸頻寬達 1800GB/s，主打 AI 訓練與高效能運算市場。

技嘉指出，新產品將在 CES 展會期間展出，同時展示的還包括搭載 36 個 Grace CPU 與 72 個 Blackwell GPU 的 NVIDIA GB200 NVL72 平台。

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G893 系列包含 G893-SD1-AAX5 和 G893-ZD1-AAX5 兩款 8U 氣冷伺服器，支援 Intel Xeon 及 AMD EPYC 處理器，並可搭配 NVIDIA BlueField-3 DPU 與 ConnectX-7 PCIe 互連技術，提升數據吞吐量與系統擴展性。該系列產品主要應用於醫療、科學研究、財務建模及自動化系統等領域。

技鋼科技同時推出 GIGAPOD 機架規模 AI 超級運算解決方案，專門針對生成式 AI 模型及大型語言模型訓練所設計。隨著 NVIDIA HGX B200 平台的導入，GIGAPOD 進一步強化運算效能與系統效率，為客戶提供更多元化的選擇。