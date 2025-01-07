〈CES 2025〉華碩ROG推全新Strix筆電、RTX 50系列顯卡 整合AI全方位應用

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-07 14:02

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PC 品牌華碩 (2357-TW) 旗下 ROG 玩家共和國將於 CES 2025 展出新一代電競產品系列，包括搭載 Intel Core Ultra 9 及 NVIDIA GeForce RTX 5090 系列顯卡的 Strix SCAR 筆電、ROG Flow Z13 平板筆電，以及 ROG Astral GeForce RTX 50 系列顯示卡。

ROG Strix SCAR 16/18 筆電採用 Intel Core Ultra 9 275HX 處理器與 NVIDIA GeForce RTX 5090 顯示卡，具備 93.88% 的高屏佔比，搭配 MUX 顯示切換及 NVIDIA Advanced Optimus 技術；螢幕採用 2.5K 解析度 mini-LED 面板，亮度達 2,000 尼特，支援 240Hz 更新率及 100% DCI-P3 色域，並配備 Aura RGB 全彩背光系統。

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在散熱設計上，ROG 導入 Tri-Fan 三風扇散熱系統與 Conductonaut Extreme 導熱技術，優化整體風扇噪音至 45 分貝以下；記憶體最高支援 64GB DDR5-5600，並具備 RAID 0 配置的 4TB PCIe Gen4 高速固態硬碟。

ROG 也推出全新 Astral 系列顯示卡，包括 ROG Astral GeForce RTX 5090、5080 等型號，採用創新的 GPU Guard 保護設計，提供更強大的散熱效能；在無線充電技術方面，新產品支援 Qi 2.0 規格，提供高達 15W 充電功率，較上一代提升三倍。