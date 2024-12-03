技嘉推AORUS AI SNATCH新版本 一鍵啟動X3D Turbo模式提升遊戲效能18%
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-03 17:39
PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今 (3) 日宣布更新 X3D Turbo 模式功能，玩家可透過 AORUS AI SNATCH 應用程式一鍵啟動，不需進入 BIOS 系統設定，搭配 AMD Ryzen 9000 系列處理器可提升高達 18% 的遊戲效能。
技嘉說明，用戶只需在 GCC 上執行即時更新，取得最新的 B24.11.19.01 版 AORUS AI SNATCH 應用程式後，點選左下角的旗幟圖示並確認，系統即會自動重新啟動以啟用 X3D Turbo 模式，若要取消此功能，也可透過「Discard」按鍵立即停用。
技嘉表示，X3D Turbo 模式透過智慧型核心分配、頻寬調整與硬體電源平衡，提供卓越的效能優勢。最新的 AORUS AI SNATCH 版本提供與 AMD 新一代平台的未來相容性，展現公司對遊戲技術發展的承諾。
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