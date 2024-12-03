技嘉推AORUS AI SNATCH新版本 一鍵啟動X3D Turbo模式提升遊戲效能18%

PC 品牌技嘉 ( 2376-TW ) 今 (3) 日宣布更新 X3D Turbo 模式功能，玩家可透過 AORUS AI SNATCH 應用程式一鍵啟動，不需進入 BIOS 系統設定，搭配 AMD Ryzen 9000 系列處理器可提升高達 18% 的遊戲效能。

技嘉說明，用戶只需在 GCC 上執行即時更新，取得最新的 B24.11.19.01 版 AORUS AI SNATCH 應用程式後，點選左下角的旗幟圖示並確認，系統即會自動重新啟動以啟用 X3D Turbo 模式，若要取消此功能，也可透過「Discard」按鍵立即停用。