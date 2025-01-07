〈台股開盤〉外資強灌買氣 台積電1160元再創新高 大漲近400點

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-07 09:46

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台北股市昨日大盤拉出大漲 639 點長紅棒，突破平台整理區，外資期貨現貨同步回補，加上最大消費電子展 CES 秀登場，今 (7) 日大盤開盤在權值股助攻上 漲 227.01 點，達 23824.72 點，最高來到 23943.95 點已突破前波高點，台積電 (2330-TW) 早盤並以 1160 元再創新高價。

市場專家認為，大盤線型獲扭轉並有利多方，台股將挑戰 24416 的大盤歷史高點，目前 AI、機器人、BBU 及無人機爲市場關注焦點。

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台北股市 7 日集中市場加權股價指數早盤以 23824.72 點開出，早盤指數最低 23824.72 點，最高達 23943.95 點，預估全場成交值 4335 億元，超越昨日成交值，早盤電子股上漲 1.65%。航運股下跌 0.36%，金融股跌 0.14%。

資深證券分析師簡伯儀指出，台股呈現量能放大格局，在大盤線型獲得扭轉並站上所有均線之後，有利多方控盤，但要注意大盤資金過度集中在上市電子股的走勢，相對不利於非電子族群。

台股元月 6 日外資在集中市場買超 520 億元，爲史上第七大， 期貨空單減少 7112 口，其中外資買超現貨台積電 29406 張，爲此砸下 326 億元。

在操作建議上，國票證券指出，昨日台股開高走高，以跳空缺口強勢站上所有均線，終場不僅以中長實體紅 K 擺脫下降壓力線 ，同時也創去年七月中以來的收盤高，並且量能同步放大，顯見資金買盤相對積極，多方攻擊訊號相當明確，短線指數有望順著突破氣勢創波段高，封關前行情應可樂觀看待。

國票證券指出，台股當前有起漲味道，且電子族群升溫，盤面不乏漲勢一致族群，加上 CES 展即將展開，台股具題材性及動能，上漲力道有望延續，可偏多操作，標的則可持續聚焦伺服器、半導體設備、板卡等族群，另後續若台股確定展開行情，台積電必功不可沒，當前也可順勢加碼布局。

收盤美股道瓊指數下跌 25.57 點，或 0.06%，收 42,706.56 點，那斯達克指數上漲 243.30 點，或 1.24%，收 19,864.98 點。S&P 500 指數上漲 32.91 點，或 0.55%，收 5,975.38 點。費城半導體指數上漲 146.50 點，或 2.84%，收 5,310.14 點。NYSE FANG + 指數上漲 239.62 點，或 1.80%，收 13,588.51 點。