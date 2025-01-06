〈CES 2025〉技嘉將展兩款 QD-OLED 電競螢幕 集結速度與清晰度制霸視界

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-06 17:21

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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 於美國消費性電子展（CES 2025）開展前宣布推出兩款創新 QD-OLED 電競螢幕，AORUS FO27Q5P 以業界最快的 500Hz 更新率搭配 DP2.1 UHBR20 高頻寬支援，提供極速和流暢的視覺饗宴；而 GIGABYTE MO27U2 則首度將 4K 解析度、240Hz 更新率導入 27 吋螢幕，以超精細 166 像素密度（Pixels Per Inch，PPI）的影像品質開創前所未有的清晰度。

技嘉指出，兩款新品皆搭載技嘉獨家 OLED Care 面板保護機制與升級的戰術型功能，為玩家帶來更高速、更清晰、更穩定的極致體驗。

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AORUS FO27Q5P 以業界領先的 500Hz 更新率與動態清晰度，改寫電競視覺體驗。不僅高於 VESA ClearMR（CMR 13000）的門檻，更將達到 ClearMR 21000 標準，充分展現前瞻性的設計思維，這項創新讓技嘉獲得 VESA 青睞，受邀共同推廣 ClearMR 21000。

AORUS FO27Q5P 也將通過 VESA DisplayHDR™ True Black 500 認證，能夠精準呈現陰影細節及深邃的黑色。且搭載 DP2.1 UHBR20 接口，頻寬高達 80 Gbps，為 DP 1.4 的 2.5 倍，可完美支援次世代顯示卡，為 500Hz 的更新率做好萬全準備，是專為職業等級與第一人稱射擊（FPS）遊戲玩家量身打造，為兼顧效能與畫質的遊戲制霸者。

GIGABYTE MO27U2 以 4K 解析度和 240Hz 更新率，重新定義 27 吋的螢幕規格。其高達 166 PPI 的精細度可為玩家帶來更細緻的視覺體驗。此外，它也具備 delta E ≤ 2 的高色準，並通過 Pantone Validated® 認證，以滿足高效能與多工處理需求。不論是暢玩 3A 大作、進行串流、辦公或進行微創作，這款螢幕皆能提供出色的全方位表現。

兩款機型皆搭載了 GIGABYTE OLED Care，這是一套利用 AI 演算法預防烙印並延長面板壽命的保護系統，確保使用者能長期享受高亮度與精細色彩的視覺體驗。