〈ETF風雲榜〉00915含息報酬22%笑傲群雄 蟬聯2024高股息ETF績效王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-01 12:20

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2024 年台股 ETF 大豐收，尤其是高股息 ETF，年中掀起全台申購風潮，帶動規模、受益人大幅成長，不過，下半年吹起降息風，月配型人氣退燒，季配型重獲投資人青睞，其中，凱基優選高股息 30(00915-TW) 全年含息報酬達 22.59%，蟬聯高股息 ETF 績效王，也是唯一一檔突破 2 成。

00915 於 2023 年繳出近 6 成的亮麗含息報酬後，2024 年再度以 22.59% 榮登高股息 ETF 績效王寶座；大華優利高填息 30(00918-TW)、富邦臺灣優質高息 (00730-TW) 含息報酬皆為 18.7%，分列二、三名 ；第四、五名則為群益台灣精選高息 (00919-TW) 17.61%、元大台灣高息低波 (00713-TW) 15.8%。

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凱基優選高股息 30 基金經理人施政廷表示，00915 今年配息金額優於去年，主要歸功於亮眼的績效報酬，這來自於一年兩次的定審換股機制，嚴選獲利能力好、股價波動低、股息相對穩的成分股。

00915 在今年 6 月定審換股時，刪除了 13 檔電子股、新增了 5 檔泛金融股，換股後金融股占比由 8% 上升至 28%、電子股佔比則由 76% 下降至 42%，觀察台股產業指數下半年表現，金融保險指數上漲 7.85%，居各產業之冠，電子指數僅上漲 1.27%，由此可見，00915 透過定審換股得以汰弱留強，不僅讓股價、淨值都有追漲抗跌表現，也讓帳上得以累積厚實的已實現資本利得。

大華優利高填息 30 經理人郭修誠表示，台灣加權指數近年受惠於 AI 趨勢拉抬節節上升，然而，當個股價格上漲，股利率會相對下降，因此才陸續發生 ETF 配息率下滑的狀況。展望後市，建議投資人留意配息率穩定度、是否填息、配息組成與總報酬表現。

郭修誠指出，00918 透過指數篩選邏輯挑選股息較高、歷史平均填息率也較佳的個股，成立 2 年以來，掌握到數檔價值股的成長機會。長期而言，人工智慧基礎設施和設備將蓬勃發展，建議可利用高填息 ETF 分散佈局，一手掌握台股的投資機會。