〈ETF風雲榜〉00910全年漲近7成勇奪績效王 0052躍最強台股ETF

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-01 12:00

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2024 年劃下句點，比較全市場原型 ETF 表現，第一金太空衛星 (00910-TW) 以近 7 成的含息報酬率，勇奪績效王寶座，主要受惠輝達行情與川普交易；2024 也是台股 ETF 規模大躍進的一年，富邦科技 (0052-TW) 以漲幅 56% 笑傲群雄，歸功於「台積電一個人的武林」。

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觀察 2024 年績效前五強原型 ETF 排行榜，前三名皆為海外 ETF，其中，00910 全年飆漲 69.71% 勇奪第一，同時也是海外 ETF 的冠軍；統一 FANG+(00757-TW) 漲幅 59.91%，位居第二；富邦未來車 (00895-TW) 漲幅 59.8%，以些微差距落居第三；第四、五名分別為 0052 的 56.55%、富邦台 50(006208-TW)50.11%。

績效前三強海外 ETF 的投資主題皆圍繞在川普政策概念，投資聚焦太空衛星、金融科技、AI、電動車等，相關概念股表現強勁，為下半年 ETF 表現大洗牌的關鍵，同時一舉推升相關標的年度排名。

第一金太空衛星 ETF 經理人曾萬勝指出，川普重視太空衛星議題，美國國家太空總署 (NASA) 可望與民間企業更緊密合作，像是富豪馬斯克入閣，鎖定鬆綁太空火箭發展等管制議題，推動火星探索，確保美國在太空發展領先中國等，太空發展列為川普新政府重要發展議題，並可望成為 2025 年金融市場受惠投資主題。

台股 ETF 方面，2024 年績效前五強皆為含「積」量高的 ETF，第一名的富邦科技，含息報酬為約為 56%，持有台積電權重高達 65%，為推升漲勢的最大助力；006208、0050 追蹤相同指數，台積電占比亦有 56% 之多；第四、五名分別為 0053、00881，全年含息報酬約 46-48%。

根據富邦投信官網 12 月 31 日資料顯示，0052 目前規模為新台幣 152.33 億元，淨值為 194.05 元，前三大成分股及權重依序為台積電的 66.42%、鴻海的 5.64%、聯發科的 5.39%。

2024 年仍以 AI、半導體為投資主軸，進一步比較半導體 ETF 績效表現，富邦台灣半導體 (00892-TW) 以 28.85% 登上冠軍，國泰費城半導體 (00830-TW) 以 27.77% 位居亞軍，第三至五名依序為新光臺灣半導體 30(00904-TW)25.53%、中信關鍵半導體 (00891-TW)21.91%、兆豐台灣晶圓製造 (00913-TW)20.07%，前五強皆有 2 成以上的績效。