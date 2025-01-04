23檔「蝙蝠俠ETF」搶當投資超級英雄 00757純度最高、績效最強

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-04 10:30

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你聽過蝙蝠俠「BATMMAAN」投資術嗎？美股科技 7 雄加上博通組成蝙蝠俠，目前台灣市面上就有 23 檔「BATMMAAN」概念 ETF，可望在 2025 年成為投資界的超級英雄，但檔數和權重有所差異，持股從 1 至 8 檔不等，總比重落在 4~66%。其中，統一 FANG+ ETF(00757-TW) 截至 2024 年底，持有蝙蝠俠股總占比達 66.32%，不僅是純度最高的「蝙蝠俠 ETF」，2024 年報酬率近 6 成，也是當中的績效冠軍。

「美股 7 巨頭」蘋果 (Apple)、輝達 (Nvidia)、微軟 (Microsoft)、Meta(臉書)、亞馬遜 (Amazon)、Alphabet(谷歌)、特斯拉 (Tesla)，左右近年來美股表現。隨著博通 (Broadcom) 異軍突起，不但是全球 ASIC 設計服務龍頭，同時也是全球通訊晶片領導廠商，目前市值已經飆破一兆美元，因此美國投資人近來用這 8 家公司英文開頭字母取名，並參考知名漫畫角色蝙蝠俠「BATMAN」，將這 8 家霸主稱為「BATMMAAN」。

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海外 ETF 中目前有 23 檔含有「BATMMAAN」，雖然富邦 NASDAQ(00662-TW) 、復華 S&P500 成長 (00924-TW) 、元大 S&P500(00646-TW) 、永豐美國 500 大 (00858-TW)「BATMMAAN」8 檔全都持有，但權重不高，合計占比都不到五成。00757 則持有 7 檔，因只有十檔成分股且採等權重，因此合計占比高達 66.32%，是純度最高的蝙蝠俠 ETF。

00757 的 10 檔成分股中，除了包含了 7 檔「蝙蝠俠股」，還加上串流巨擘 NETFLIX、資安龍頭 CrowdStrike 及全球資訊服務管理巨頭 ServiceNow，組成檔檔都是 AI 創新天王的 00757。其中，輝達占比達 9.94% 最高，ASIC 晶片王博通占 9.82% 次之，可一次掌握 GPU、ASIC 投資機會。

00757 因站在巨人的肩膀上，報酬率也傲視群雄，據 CMoney 統計，在這 23 檔蝙蝠俠 ETF 中，00757 去年全年績效 59.91% 居冠。

投資專家表示，全球 AI 發展可望掀起科技股下一個黃金十年的大浪潮，「蝙蝠俠股」將扮演主要造浪者。00757 因為集結地表最強十大科技霸主，持有蝙蝠俠股的純度高，近期逢拉回「南下載客」，是絕佳的上車時機，投資人可以透過定期定額布局蝙蝠俠長線行情。