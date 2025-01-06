外匯速報 - 近月瑞郎(SFCON) 大漲0.85%，報1.1181元
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:50
截至台北時間06日19:31，近月瑞郎上漲0.0094點漲幅達0.85%，暫報1.1181點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.08%
- 近 1 週：-1.18%
- 近 3 月：-6.14%
- 近 6 月：-0.87%
- 今年以來：-0.18%
近月瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.34，本日上漲0.87%
- 美元/瑞典克朗相關性0.29，本日上漲0.76%
- 美元/加幣相關性0.26，本日上漲0.89%
近月瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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