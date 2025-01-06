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鉅亨速報

外匯速報 - 近月瑞郎(SFCON) 大漲0.85%，報1.1181元

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:50


截至台北時間06日19:31，近月瑞郎上漲0.0094點漲幅達0.85%，暫報1.1181點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.08%
  • 近 1 週：-1.18%
  • 近 3 月：-6.14%
  • 近 6 月：-0.87%
  • 今年以來：-0.18%

近月瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.34，本日上漲0.87%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.29，本日上漲0.76%
  • 美元/加幣相關性0.26，本日上漲0.89%

近月瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/日元相關性-0.29，本日上漲1.11%
  • 澳元/美元相關性-0.29，本日上漲1.06%
  • 美元/馬來西亞令吉相關性-0.23，本日上漲0.25%

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澳元/美元0.62941.32%
日元/美元0.00638800000000000040.00%
馬來西亞令吉/美元0.22153-0.23%

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