外匯速報 - 近月美元指數(DXCON) 大跌0.96%，報107.755元
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:50
截至台北時間06日19:31，近月美元指數下跌1.043點跌幅達0.96%，暫報107.755點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.34%
- 近 1 週：+0.82%
- 近 3 月：+6.91%
- 近 6 月：+3.52%
- 今年以來：+0.49%
近月美元指數近90天正相關的前3貨幣對
近月美元指數近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.43，本日下跌0.87%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.39，本日下跌0.77%
- 美元/離岸人民幣相關性-0.38，本日下跌0.33%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/離岸人民幣(USDCNH) 大跌0.51%，報7.3184元
- 外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大跌1.19%，報20.3741元
- 外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲1.12%，報0.5674元
- 外匯速報 - 近月瑞郎(SFCON) 大漲0.85%，報1.1181元
上一篇
下一篇