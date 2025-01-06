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鉅亨速報

外匯速報 - 近月美元指數(DXCON) 大跌0.96%，報107.755元

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:50


截至台北時間06日19:31，近月美元指數下跌1.043點跌幅達0.96%，暫報107.755點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.34%
  • 近 1 週：+0.82%
  • 近 3 月：+6.91%
  • 近 6 月：+3.52%
  • 今年以來：+0.49%

近月美元指數近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.40，本日下跌1.05%
  • 澳元/日元相關性0.39，本日下跌1.09%
  • 美元/馬來西亞令吉相關性0.31，本日下跌0.25%

近月美元指數近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.43，本日下跌0.87%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.39，本日下跌0.77%
  • 美元/離岸人民幣相關性-0.38，本日下跌0.33%

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近月美元指數107.74-0.97%
澳元/美元0.62931.30%
日元/美元0.0063890000000000010.00%
馬來西亞令吉/美元0.22153-0.23%
人民幣/美元0.1366770.07%

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