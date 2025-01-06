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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲1.12%，報0.5674元

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 20:00


截至台北時間06日20:00，紐元/美元上漲0.0063點漲幅達1.12%，暫報0.5674點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-4.64%
  • 近 1 週：-0.37%
  • 近 3 月：-8.88%
  • 近 6 月：-8.69%
  • 今年以來：+0.29%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.91，本日上漲1.19%
  • 歐元/美元相關性0.74，本日上漲1.11%
  • 英鎊/美元相關性0.63，本日上漲1%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.78，本日上漲0.75%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.77，本日上漲0.98%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日上漲0.93%

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紐元/美元0.56781.19%
澳元/美元0.62951.34%
歐元/美元1.04241.13%
英鎊/美元1.25350.93%

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