外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲1.12%，報0.5674元
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 20:00
截至台北時間06日20:00，紐元/美元上漲0.0063點漲幅達1.12%，暫報0.5674點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-4.64%
- 近 1 週：-0.37%
- 近 3 月：-8.88%
- 近 6 月：-8.69%
- 今年以來：+0.29%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.78，本日上漲0.75%
- 美元/挪威克朗相關性-0.77，本日上漲0.98%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日上漲0.93%
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