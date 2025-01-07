〈CES 2025〉黃仁勳高喊實體AI時代已到來 欽點廣運等3家台廠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-07 16:36

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (7) 日發表主題演講，高喊實體 AI 應用時刻已經到來，看好機器人、自駕車與視覺 AI 等發展，並展示與夥伴的 AI 智慧工廠解決方案以及所有生態系夥伴，當中也出現 3 家台廠，包括廣運 (6125-TW)、和碩 (4938-TW) 與所羅門 (2359-TW)。

黃仁勳說，實體 AI 將為市值 50 兆美元的製造業與物流業帶來翻天覆地的改變，從汽車、卡車到工廠、倉庫等，所有會移動的東西都會變成機器人，並且由 AI 技術衍生出來，輝達的 Omniverse 數位孿生作業系統與 Cosmos 實體 AI 是全球實體產業數位化的基礎函式庫。

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黃仁勳指出，未來所有移動產品都必須具備自動化技術，因此輝達也與機器人業者合作，如凱傲集團 (KION)、埃森哲 (Accenture) 等，也展示 KION 採用輝達 Omniverse 技術來建立數位孿生，藉此測試與優化機器人動向。

黃仁勳認為，未來每個工廠都會有數位孿生系統，而這個數位孿生的運行方式會跟真實世界完全相同，同時也可搭配 Cosmos 生成使用場景，目前輝達與合作夥伴已經將 AI 導入倉儲市場與運送，可強化倉儲的運用效率。

值得注意的是，黃仁勳此次再度秀出生態系夥伴名單，當中也出現 3 家台廠，包括解決方案與服務供應商的廣運與和碩，還有機器人與感測器供應商的所羅門。

輝達此次合作夥伴涵蓋六大領域，包括解決方案與服務供應商、人形機器人製造商、軟體供應商、機器人大腦與車隊管理、視覺 AI、機器人模擬軟體、CAE 與實境捕捉以及機器人與感測器製造商。

輝達此次也在 CES 大會中宣布推出 4 個新藍圖，讓開發人員可以更輕鬆地為實體 AI 建立基於通用場景描述 (OpenUSD) 的 Omniverse 數位孿生模型。這些藍圖包括由 Omniverse Sensor RTX API 驅動的 Mega，用於在部署到實體環境裡的設施之前，在工業工廠或倉庫數位孿生模型中大規模開發和測試機器人隊伍。

由 Omniverse Sensor RTX API 驅動的 Autonomous Vehicle (AV) Simulation，可以讓自動駕駛車開發人員重放行車數據，產生出新的地面實況資料與進行閉環測試，以加快其開發流程。

Omniverse Spatial Streaming to Apple Vision Pro 可以幫助開發人員建立應用程式，將大規模工業數位孿生模型串流至 Apple Vision Pro，營造出身臨其境的畫面。