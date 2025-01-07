search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.8%，報0.5687元

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:00


截至台北時間07日17:00，紐元/美元上漲0.0045點漲幅達0.8%，暫報0.5687點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.17%
  • 近 1 週：+0.05%
  • 近 3 月：-8.38%
  • 近 6 月：-8.19%
  • 今年以來：+0.84%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.91，本日上漲0.66%
  • 歐元/美元相關性0.74，本日上漲0.37%
  • 英鎊/美元相關性0.63，本日上漲0.38%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.78，本日上漲0.27%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.77，本日上漲0.32%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日上漲0.4%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
紐元/美元0.56840.74%
澳元/美元0.62850.67%
歐元/美元1.04310.40%
英鎊/美元1.2560.34%

延伸閱讀


Empty