外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.8%，報0.5687元
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:00
截至台北時間07日17:00，紐元/美元上漲0.0045點漲幅達0.8%，暫報0.5687點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.17%
- 近 1 週：+0.05%
- 近 3 月：-8.38%
- 近 6 月：-8.19%
- 今年以來：+0.84%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.78，本日上漲0.27%
- 美元/挪威克朗相關性-0.77，本日上漲0.32%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日上漲0.4%
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