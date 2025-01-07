男「神」助攻！關公卡點燈9折帶旺廟內均消破3千元 科技、金融業等行業最瘋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-07 14:40

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一年一度的點燈熱潮即將來臨！看準點燈是許多台灣人不可或缺的傳統習俗，兆豐銀行關公卡也特別提供威天宮祈福燈 9 折加贈紅利 2 倍送的超值回饋，根據兆豐內部統計，自 112 年發行以來，在廟內各式優惠加持下，點燈捐款及購買結緣品上的刷卡表現可謂「神」乎其技，光是廟內點燈平均單筆刷卡金額就可高達 3,400 元，且持卡人多為科技金融業等高收入行業。

有別於市場上宗教卡主要都是以媽祖為主流，兆豐銀行關公卡為兆豐與全台唯一武財神廟「威天宮」合作發行的台灣首張男神卡，上市以來不僅信眾熱烈申辦，持卡人職業佔比最多的就是科技業及金融業，比例各約 10%，顯示武財神魅力，高收入份子也難擋！

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此外，該卡主要年齡層也非傳統認知的長輩，反而有高達近 4 成落在四字頭；可別以為卡片辦下來後只會束之高閣，兆豐關公卡廟內簽帳金額同樣表現亮眼，除了點燈捐款平均單筆高達 3,400 元，透過網路進行線上點燈，平均單筆也可達 2,000 元；至於在廟內買結緣品，平均單筆也刷出超過 4,000 元的水準，可見關公信眾的含金量驚人，無論是點燈、捐款或是買廟方商品，出手都不手軟。

值得一提的是，在「神卡」助攻之下，兆豐關公卡在「廟外」的消費也持續成長，總簽帳金額年漲 56%，其中簽帳金額漲幅最大以「百貨量販」居冠，年成長達 84%；有趣的是，持卡人不只會將關公卡用於威天宮內的消費，連帶前往其他宮廟消費時，也會使用同一張卡，例如龍山寺、關渡宮、湧蓮寺、佛光山寺等，忠誠度可說相當高。