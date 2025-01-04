重磅「星」級好禮來襲！刷卡完成任務送最高6000刷卡金還抽法國米其林饗宴雙人遊

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-04 10:09

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喜氣洋洋的金蛇年即將到來，星展銀行推出的「摘星計畫」2025 年 1 月 1 日起至 4 月 30 日，卡友只需在活動期間內完成三星任務，分別是新增十筆一般消費（每筆金額達 NT$150）、海外累積消費達 NT$1 萬以及國內外消費達 NT$15 萬，並登錄此限量活動即有機會獲得最高 NT$6,000 刷卡金回饋。

星展銀行指出，農曆春節是國人最重視的節日，迎接新年新氣象，許多民眾會趁機採買日常所需、安排聚餐出遊，甚至重新檢視保險配置。為了回饋卡友，星展銀行祭出全新「摘星計畫」為卡友加碼紅包，於餐廳、旅遊、保險等刷卡消費均再額外提供加碼優惠，讓卡友開春好康拿不完。

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美食之都法國是許多卡友的旅遊夢想清單，與最親愛的人於巴黎米其林三星餐廳享受極致奢華頂級饗宴，更是極為難得的機會。活動期間內，刷星展信用卡，只要登錄活動筆筆再抽法國米其林三星雙人饗宴之旅（共抽 2 組），刷星展信用卡越多筆，就有越多次抽獎機會，而且不論是保險、海外、學費交易，通通都可以列入清單。

春節旅遊之際，也別忘了帶上星展信用卡，不論是去日本或韓國，2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日內，刷星展萬事達卡至海外特定商店如日本東京迪士尼、BicCamera、7-ELEVEN 或韓國樂天免稅店、現代百貨等並登錄活動，購物消費享最狂 15% 優惠。

使用星展信用卡 至 Trip.com 訂房、訂機票最高可享 15% 折扣，單筆滿額再享最高 6% 刷卡金（限量需登錄），合計 21% 優惠，不管是春節旅遊或者提前規劃 2025 旅遊，星展都為卡友提供最佳優惠。

新年聚餐一定不能錯過的美食優惠，星展信用卡即日起至 2025 年 1 月 31 日，推出市場最強回饋：不指定餐廳、不限卡別、無需切換權益，國內餐飲單筆消費 2 筆且滿 NT$1,000 優享 12% 的回饋，完成活動登錄最高可達 NT$1,000 刷卡金。