〈CES 2025〉富采首度參展 展現車用顯示照明雙軌布局
鉅亨網記者吳承諦 台北\ 2025-01-07 16:45
作為「3+1 長期發展策略」布局的一環，富采 (3714-TW) 首次進軍美國消費性電子展（CES），於友達光電與台灣先進車用技術發展協會（TADA）雙展位展示車用創新技術，展現車用智能光源領域的技術實力。
在友達展區，富采展出應用於車頭及車尾的矩陣式 Mini RGB LED 顯示屏。該產品跳脫傳統架構設計，以優化的光源整合技術實現 5,000 尼特（nit）高亮度，較 OLED 的 3,000 尼特更為出色，即使在強光環境下仍可清晰識別顯示畫面，具備 10,000：1 的高對比，提供更生動豐富的顯示效果，並結合個性化、資訊傳達和安全性提升等功能，實現人機互動應用。
在 TADA 台灣汽車科技主題館，富采展示完整的一站式車用技術解決方案，涵蓋車外顯示器模組、車內中控台的 Mini LED 全陣列區域調光車用面板，以及駕駛監控 DMS 感測技術等。此次展出產品線涵蓋從磊晶、晶粒、封裝到模組的完整產品供應鏈。
富采於 2024 年加入 TADA，顯示其在車用領域布局的決心。透過此次與友達及 TADA 的合作展出，富采不僅展現在車用智能光源市場的實力，也藉此向國際市場傳遞台灣車用技術的研發成果。
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