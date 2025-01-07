〈CES 2025〉富采首度參展 展現車用顯示照明雙軌布局

鉅亨網記者吳承諦 台北\ 2025-01-07 16:45

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在友達展區，富采展出應用於車頭及車尾的矩陣式 Mini RGB LED 顯示屏。該產品跳脫傳統架構設計，以優化的光源整合技術實現 5,000 尼特（nit）高亮度，較 OLED 的 3,000 尼特更為出色，即使在強光環境下仍可清晰識別顯示畫面，具備 10,000：1 的高對比，提供更生動豐富的顯示效果，並結合個性化、資訊傳達和安全性提升等功能，實現人機互動應用。

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在 TADA 台灣汽車科技主題館，富采展示完整的一站式車用技術解決方案，涵蓋車外顯示器模組、車內中控台的 Mini LED 全陣列區域調光車用面板，以及駕駛監控 DMS 感測技術等。此次展出產品線涵蓋從磊晶、晶粒、封裝到模組的完整產品供應鏈。