竟天獲科技事業核准函 啟動IPO送件

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-06 18:45

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竟天 (6917-TW) 今 (6) 日公告，正式取得經濟部產發署出具「係屬科技事業且具市場性」之意見書，公司將依規劃時程提出股票上櫃申請，同時將加速旗下新藥開發，並展開全球市場的技轉授權，爭取相關里程碑金及銷售權利金的挹注。

竟天指出，旗下自有的 S4 高濃度專利藥物傳輸系統，可延長藥物在皮膚內釋放的匙間，降低皮膚刺激性以及全身循環的藥物毒性，目前應用在疼痛管理領域中，未被滿足的醫療需求。

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竟天持續開發局部外用改良型新藥與困難學名藥，且有多項新藥產品進入臨床中後期，並已取得 2 張台灣利基學名藥，其中，皮麻樂乳膏 (LALP cream) 成功授權香港藥廠，而舒膚麻乳膏 (LTC Cream) 不僅拿下國內的首發學名藥，也在 TFDA 新法規下率先通過審查頒發的國內第一張皮膚外用藥證。

新藥開發方面，竟天表示，用於緩解全身性帶狀疱疹後神經痛噴霧劑型新藥 APC101，已完成二期臨床試驗，正準備提交三期臨床試驗申請，一旦開啟三期臨床，將同步尋求國際授權與合作的機會。

此外，治療骨關節炎疼痛泡沫劑型新藥 APC201 也完成二期臨床試驗收案，預計今年上半年將有完整的數據報告，屆時將展開全球多中心三期臨床試驗規劃，並推動全球市場的技轉授權。